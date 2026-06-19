Irán y EE.UU. firman acuerdo telemático y cancelan reunión en Suiza

Las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán han dado un giro logístico de última hora. El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha confirmado que el primer ministro del país y mediador en el conflicto, Shehbaz Sharif, ha cancelado el viaje previsto a Suiza. La decisión se ha tomado después de que Washington y Teherán completaran el miércoles, de manera telemática, la firma del memorándum de entendimiento. «Dado que la firma se completó de forma remota tras la rúbrica de los presidentes de Estados Unidos e Irán, seguida por la del primer ministro Sharif como mediador, la ceremonia oficial ha sido cancelada», explicó Dar a la cadena pakistaní Dawn en declaraciones recogidas por Europa Press.

Las conversaciones debían celebrarse en un complejo turístico en Bürgenstock (Suiza), donde las delegaciones estadounidense e iraní debían encontrarse presencialmente acompañadas por los mediadores de Pakistán y Catar. Aunque el Ministerio de Exteriores suizo preveía mantener el encuentro para iniciar las conversaciones sobre la implementación del acuerdo, la agenda ha quedado suspendida. De hecho, el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, tampoco ha volado hacia tierras suizas. La Casa Blanca ha justificado la decisión alegando que «la logística de estas negociaciones nunca es sencilla ni predecible», aunque confían en que las reuniones técnicas comiencen «lo antes posible».

El vicepresidente de EE.UU. JD Vance. Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa

A esta cadena de cancelaciones se ha sumado la de la delegación de Irán. Según la cadena Al Mayadeen, Teherán habría suspendido el desplazamiento debido a los recientes ataques israelíes en Líbano, aunque las autoridades iraníes aún no han emitido ningún comunicado oficial al respecto.

Un acuerdo de 60 días bajo la sombra de las amenazas

El acuerdo preliminar, celebrado por la comunidad internacional y firmado por el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo iraní Masoud Pezeshkian, establece una tregua de 60 días para negociar un pacto definitivo que incluya la cuestión nuclear. El documento también prevé la reapertura sin peajes del paso de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción dotado con 300.000 millones de dólares (unos 260.000 millones de euros).

A pesar del avance, el clima de desconfianza es evidente. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha lanzado una advertencia contundente a través de las redes sociales: «La tarea que nos ha encomendado el Líder Supremo (Mojtaba Khamenei) consiste en velar por el cumplimiento de los términos del acuerdo. Si la otra parte incumple su palabra, comete traición o se extralimita, no dudaremos en dar una respuesta contundente al enemigo». Qalibaf ha rematado que, si EE.UU. vuelve a seguir el camino de la confrontación, «recibirán una bofetada aún más fuerte que la de la guerra».

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha rebajado el optimismo recordando que Teherán solo podrá beneficiarse de los fondos económicos «si cumple» estrictamente el pacto y cambia de manera real su trayectoria política.