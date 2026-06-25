El Senat dels EUA fa costat a Trump en la seva croada militar a l’Iran

El Senat dels Estats Units, en una votació de gran tensió política, ha rebutjat una resolució que pretenia restringir les atribucions militars del president Donald Trump en relació amb l’Iran. La mesura, que instava a retirar les forces nord-americanes de les hostilitats no autoritzades explícitament pel Congrés, no va prosperar després d’una intensa campanya de persuasió per part dels líders republicans, que van aconseguir blindar la postura de la Casa Blanca.
El resultat final ha reflectit la profunda divisió de la cambra: 47 vots a favor, 50 en contra i una abstenció. El text rebutjat pretenia reafirmar la potestat constitucional del poder legislatiu per declarar la guerra, i ordenava a l’Executiu el replegament de les tropes llevat que hi hagués una declaració formal de guerra o una autorització específica per a l’ús de la força militar.
La pressió de la Casa Blanca dona fruits
L’èxit de la bancada republicana va dependre críticament de convèncer membres clau de les mateixes files que, en el passat, s’havien mostrat crítics amb les intervencions militars. Un dels girs més significatius va ser el del senador Rand Paul, conegut per les seves posicions de tall llibertari i el seu rebuig històric a l’intervencionisme exterior. Tot i que Paul acostumava a alinear-se amb els demòcrates en iniciatives similars, en aquesta ocasió va optar per votar en contra de la resolució.
Segons declaracions recollides pel portal de notícies The Hill, Paul va justificar el seu canvi de postura arran d’una conversa directa amb el mandatari. El senador va explicar que va preferir atorgar a Trump “més marge de maniobra per negociar una pau duradora“, després que el mateix cap de la Casa Blanca li hagués demanat personalment que considerés l’impacte que la resolució tindria sobre la seva estratègia de negociació amb Teheran.
De manera similar, el senador republicà Bill Cassidy, que inicialment havia contribuït a la presentació de la proposta, va modificar el seu vot després de mantenir intenses consultes amb l’executiu. Cassidy va atribuir el seu canvi d’opinió a una reunió “exhaustiva” a la Casa Blanca amb el vicepresident JD Vance i l’enviat especial per a la regió, Steve Witkoff, on es van detallar els plans diplomàtics i de seguretat de l’Administració.
Un cop confirmat el resultat a la cambra alta, el president Donald Trump va celebrar públicament el desenllaç del debat i va agrair de manera explícita el suport dels senadors Paul i Cassidy. A través d’un comunicat, el mandatari va subratllar la importància estratègica de la votació en el tauler internacional. “Aquesta votació posa l’Iran en alerta”, va assegurar Trump, suggerint que la manca de fissures al legislatiu debilita la posició de Teheran i reforça la postura dissuasiva de Washington.
El rebuig d’aquesta resolució suposa un baló d’oxigen polític per a l’Administració republicana, que evita així una segona reprimenda pública per part del Congrés sobre la seva política exterior a l’Orient Mitjà. Amb aquest resultat, el Govern manté intacta la seva capacitat de maniobra militar i diplomàtica en el conflicte, mentre que l’oposició demòcrata veu frustrada un nou intent de retallar les prerrogatives bèl·liques del poder executiu.