Decisió inèdita al Senat dels Estats Units, que ha fet un primer pas per aturar els peus Trump en el front de guerra amb l’Iran. La cambra alta nord-americana ha aprovat una resolució per limitar els poders de guerra del president, Donald Trump, i potencialment retirar les tropes estatunidenques del conflicte amb el país persa. La mesura ha estat aprovada gràcies a la trencada de files de quatre senadors republicans que han votat amb l’oposició. El text, així, avança al Senat després que s’hagi intentat aprovar set cops, segons ha informat Europa Press.
Els senadors han aprovat la moció amb 50 vots a favor i 47 en contra, amb tres congressistes absents. En el cas dels representants republicans que s’han oposat a la línia majoritària de la formació, el sentit del seu vot ha estat el previst. Els republicans Bill Cassidy (Luisiana), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska) i Rand Paul (Kentucky) s’han alineat amb els demòcrates per aprovar la resolució. En canvi, el demòcrata John Fetterman ha sigut l’únic demòcrata que ha canviat el sentit de vot del seu partit.
Susan Collins i Lisa Murkowski són dues de les senadores amb més independència dels republicans, i sovint han canviat el sentit del seu vot en votacions importants. Pel que fa a Rand Paul, és un conservador llibertari declarat i acostuma a presentar oposició a les intervencions militars estatunidenques a l’estranger. La decisió del republicà Cassidy, no obstant això, sí que ha sorprès. La seva decisió ha arribat dies després que no assolís prou suport per passar a la segona tornada de les primàries republicanes del seu estat (Louisiana) al Senat, on Trump va fer costat al seu oponent.
Els demòcrates celebren la resolució
Així mateix, els senadors republicans que no han votat i han acabat d’inclinar la balança a favor dels demòcrates han sigut John Cornyn (Texas), Tommy Tuberville (Alabama) i Thom Tillis (Carolina del Nord). “Vot a vot, els demòcrates estan trencant el mur del silenci republicà sobre la guerra il·legal de Trump”, ha expressat el líder demòcrata al Senat, Chuck Schumer, en unes declaracions recollides per la cadena CBS. El progressista ha afegit que no abaixaran la guàrdia en el seu impuls per “frenar” Trump. La resolució ha estat impulsada pel demòcrata Tim Kaine, de Virgínia, i ordenaria el president “retirar les forces armades de les hostilitats dins o contra l’Iran, tret que estiguin autoritzades per una declaració de guerra o una autorització específica per l’ús de la força militar”. Tot i això, la votació tan sols marca un primer pas a la cambra alta, ja que, inclús si també la Cambra de Representants aprovés la resolució, Trump, amb tota probabilitat, la vetaria.
Les eleccions intermèdies el novembre del 2026 seran crucials per reconfigurar l’equilibri de poder a Washington. Aquests comicis reconfiguraran un terç del Senat i la totalitat de la Cambra de Representants. Amb una majoria tan ajustada a la cambra alta, qualsevol canvi en la composició de la cambra baixa podria ser determinant. Si els demòcrates amplien el seu suport i aconsegueixen més escons tant al Senat com a la Cambra de Representants, podrien assolir la majoria de dos terços necessària per anul·lar el veto presidencial. En un context militar amb l’Iran, aquestes eleccions al Capitoli no només determinaran qui controla el Congrés, sinó qui tindrà l’última paraula sobre la continuïtat de la guerra. En aquest sentit, les eleccions de mig mandat es presenten com un referèndum directe sobre la política exterior de Trump i el futur de la intervenció nord-americana a l’Orient Mitjà.