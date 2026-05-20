Decisión inédita en el Senado de los Estados Unidos, que ha dado un primer paso para frenar a Trump en el frente de guerra con Irán. La cámara alta estadounidense ha aprobado una resolución para limitar los poderes de guerra del presidente, Donald Trump, y potencialmente retirar las tropas estadounidenses del conflicto con el país persa. La medida ha sido aprobada gracias a la ruptura de filas de cuatro senadores republicanos que han votado con la oposición. El texto, así, avanza en el Senado después de que se haya intentado aprobar siete veces, según ha informado Europa Press.

Los senadores han aprobado la moción con 50 votos a favor y 47 en contra, con tres congresistas ausentes. En el caso de los representantes republicanos que se han opuesto a la línea mayoritaria de la formación, el sentido de su voto ha sido el previsto. Los republicanos Bill Cassidy (Luisiana), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky) se han alineado con los demócratas para aprobar la resolución. En cambio, el demócrata John Fetterman ha sido el único demócrata que ha cambiado el sentido de voto de su partido.

Susan Collins y Lisa Murkowski son dos de las senadoras más independientes de los republicanos, y a menudo han cambiado el sentido de su voto en votaciones importantes. En cuanto a Rand Paul, es un conservador libertario declarado y acostumbra a presentar oposición a las intervenciones militares estadounidenses en el extranjero. La decisión del republicano Cassidy, sin embargo, sí que ha sorprendido. Su decisión ha llegado días después de que no consiguiera suficiente apoyo para pasar a la segunda vuelta de las primarias republicanas de su estado (Luisiana) en el Senado, donde Trump apoyó a su oponente.

El senador republicano Bill Cassidy. (Chip Somodevilla / CNP / Polaris) Europa Press 09/2/2021 ONLY FOR USE IN SPAIN

Los demócratas celebran la resolución

Así mismo, los senadores republicanos que no han votado y han terminado de inclinar la balanza a favor de los demócratas han sido John Cornyn (Texas), Tommy Tuberville (Alabama) y Thom Tillis (Carolina del Norte). «Voto a voto, los demócratas están rompiendo el muro del silencio republicano sobre la guerra ilegal de Trump», ha expresado el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en unas declaraciones recogidas por la cadena CBS. El progresista ha añadido que no bajarán la guardia en su impulso por «frenar» a Trump. La resolución ha sido impulsada por el demócrata Tim Kaine, de Virginia, y ordenaría al presidente «retirar las fuerzas armadas de las hostilidades dentro o contra Irán, a menos que estén autorizadas por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar». Sin embargo, la votación solo marca un primer paso en la cámara alta, ya que, incluso si también la Cámara de Representantes aprobara la resolución, Trump, con toda probabilidad, la vetaría.

Las elecciones intermedias en noviembre de 2026 serán cruciales para reconfigurar el equilibrio de poder en Washington. Estos comicios reconfigurarán un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. Con una mayoría tan ajustada en la cámara alta, cualquier cambio en la composición de la cámara baja podría ser determinante. Si los demócratas amplían su apoyo y consiguen más escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, podrían alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para anular el veto presidencial. En un contexto militar con Irán, estas elecciones en el Capitolio no solo determinarán quién controla el Congreso, sino quién tendrá la última palabra sobre la continuidad de la guerra. En este sentido, las elecciones de medio mandato se presentan como un referéndum directo sobre la política exterior de Trump y el futuro de la intervención estadounidense en Oriente Medio.