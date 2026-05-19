El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, parece decidido a continuar la guerra en Irán y a preparar un ataque a gran escala contra el país persa en caso de que no se logre un acuerdo aceptable. Esta noche de lunes, sin embargo, ha ordenado la suspensión de las ofensivas previstas para hoy, martes, contra el país asiático a petición de Arabia Saudita, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, todos ellos aliados árabes. «Me han pedido que suspenda el ataque militar sobre la República Islámica de Irán previsto para mañana ahora que hay negociaciones serias en marcha», explicó en su red social de Truth Social y recogió Europa Press.

El jefe de la Casa Blanca especificó que el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani; el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salman; y el presidente de los Emiratos, Mohamed bin Zayed al Nahyán, a quienes considera «grandes aliados», han solicitado detener los ataques contra Irán. El acuerdo que se está negociando, explica Trump, «incluirá que Irán no tenga armas nucleares». Sin embargo, advirtió que ha dado la orden a los altos cargos militares de estar preparados para lanzar «un ataque a gran escala» cuando se solicite, «en caso de que no se selle un acuerdo aceptable».

Más tarde, en una comparecencia en la Casa Blanca, el líder republicano expresó que ha accedido a aplazar «dos o tres días» el ataque porque los países árabes «creen que están cerca de lograr un acuerdo». La presión del magnate político y económico ha sido la tónica del conflicto y, en este sentido, este domingo advertía al país de los ayatolás que «el reloj corre».

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento para anunciar una gran expansión de TrumpRx.gov, un sitio web de medicamentos recetados para el gobierno diseñado para ayudar a los consumidores a encontrar medicamentos de bajo costo. Andrew Leyden / ZUMA Press Wire / dp / DPA

Irán se atrinchera en su propuesta

Según la información recogida por Europa Press publicada por varios medios estadounidenses, la última propuesta iraní no contempla concesiones relevantes, con el programa nuclear persa como uno de los puntos clave en las conversaciones. La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en una entrevista con la cadena Fox News, ha aseverado que Irán «no puede quedarse con el uranio enriquecido» que tienen, ya que el presidente lo ha dejado «meridianamente claro». Cabe recordar, sin embargo, que está vigente un acuerdo de alto el fuego desde el 8 de abril, que ha sido prorrogado indefinidamente por parte de Trump.

Mientras tanto, Irán ha activado este lunes sus defensas antiaéreas en la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz, tras detectar la presencia de drones. Durante el fin de semana, tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes han denunciado ataques con estos aparatos.

En cuanto a los efectivos europeos desplegados en la región, el ministerio de defensa de Alemania, encabezado por Boris Pistorius, ha anunciado que enviará un sistema de defensa antimisiles Patriot a Turquía, a partir de finales del mes próximo y que extenderá su estancia durante tres meses, para reforzar la presencia de la OTAN. La unidad Patriot alemana sustituirá a otra estadounidense y la misión también irá acompañada de «aproximadamente 150 soldados alemanes».