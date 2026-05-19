El president dels Estats Units, Donald Trump, sembla decidit a continuar la guerra a l’Iran i a preparar un atac a gran escala contra el país persa en el cas que no s’assoleixi un acord acceptable. Aquesta nit de dilluns, no obstant això, ha ordenat la suspensió de les ofensives previstes per avui, dimarts, contra el país asiàtic a petició de l’Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs Units, tots ells aliats àrabs. “M’han demanat que suspengui l’atac militar sobre la República Islàmica de l’Iran previst per a demà ara que hi ha negociacions sèries en marxa”, ha explicat a la seva xarxa social de Truth Social i ha recollit Europa Press.
El cap de la Casa Blanca ha especificat que l’emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani; el princep hereu saudita, Mohamed bin Salman; i el president dels Emirats, Mohamed bin Zayed al Nahyán, a qui considera “grans aliats”, han demanat parar els atacs contra l’Iran. L’acord que s’està negociant, explica Trump, “inclourà que l’Iran no tingui armes nuclears”. Tanmateix, ha advertit que ha donat l’ordre als alts càrrecs militars que estiguin preparats per llançar “un atac a gran escala” quan es demani, “en cas que no se segelli un acord acceptable”.
Més tard, en una compareixença a la Casa Blanca, el líder republicà ha expressat que ha accedit a ajornar “dos o tres dies” l’atac perquè els països àrabs “creuen que estan a prop d’assolir un acord”. La pressió del magnat polític i econòmic ha sigut la tònica del conflicte i, en aquest sentit, aquest diumenge advertia el país dels aiatol·làs que “el rellotge corre”.
L’Iran s’enroca en la seva proposta
Segons la informació recollida per Europa Press publicada per diversos mitjans estatunidencs, la darrera proposta iraniana no contempla concessions rellevants, amb el programa nuclear persa com un dels punts clau en les converses. La portaveu de la Casa Blanca Anna Kelly, en una entrevista amb la cadena Fox News, ha asseverat que l’Iran “no es pot quedar l’urani enriquit” que tenen, ja que el president ho ha deixat “meridianament clar”. Cal recordar, però, que hi ha vigent un acord d’alto el foc des del 8 d’abril, que ha estat prorrogada indefinidament per part de Trump.
Mentrestant, l’Iran ha activat aquest dilluns les seves defenses antiaèries a l’illa de Qeshm, prop de l’estret d’Ormuz, després de detectar la presència de drons. Durant el cap de setmana, tant l’Aràbia Saudita com els Emirats Àrabs han denunciat atacs amb aquests aparells.
Pel que fa als efectius europeus desplegats a la regió, el ministeri de defensa d’Alemanya, encapçalat per Boris Pistorius, ha anunciat que enviarà un sistema de defensa antimíssils Patriots a Turquia, a partir de finals del mes que ve i que estendrà la seva estada durant tres mesos, per reforçar la presència de l’OTAN. La unitat Patriot alemanya substituirà a una altra d’estatunidenca i la missió també anirà acompanyada d’ “aproximadament 150 soldats alemanys”.