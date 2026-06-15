La comunidad internacional celebra el acuerdo de paz entre Irán y EE.UU.

Los gobiernos de Francia, el Reino Unido, Alemania e Italia, junto con las principales instituciones de la Unión Europea y las Naciones Unidas, han recibido «con gran satisfacción» el anuncio de un «memorándum de entendimiento» entre Estados Unidos e Irán. Este acuerdo provisional de paz, alcanzado el domingo, prevé un alto el fuego inmediato y permanente, y abre el camino para reducir las tensiones que mantenían al Oriente Medio en un equilibrio precario. Los líderes europeos, según la información recogida por Europa Press, han calificado de «urgente» e «indispensable» la reapertura del estrecho de Ormuz para garantizar la libertad de navegación comercial sin restricciones ni peajes.

En una declaración conjunta, las cuatro potencias europeas han felicitado a Washington, Teherán y a los mediadores internacionales —especialmente a Pakistán y Qatar— por este avance diplomático. El texto, difundido por el Elíseo, subraya la disposición de estas administraciones a impulsar una misión «estrictamente defensiva e independiente» para asegurar el tránsito marítimo y llevar a cabo operaciones de desminado en la zona. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha confirmado en sus redes sociales que los medios están «disponibles y listos para ser desplegados», recordando que la estabilidad de la economía mundial depende de este paso. Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha instado a aplicar el pacto «con determinación» para revitalizar el comercio global. Además, el ministro de Exteriores, UE y Cooperación español, José Manuel Albares, ha valorado positivamente el acuerdo de paz y ha destacado la necesidad «esencial» de que la navegación a través de Ormuz sea «libre» y «segura».

(El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Europa Press / Contacto / Guillermo Gutierrez Carrasca

Esta posición es compartida por la cúpula de la UE. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la Alta Representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, han pedido una implementación «rápida y completa». Von der Leyen ha advertido que la dependencia energética se ha vuelto a utilizar como un arma y que la UE debe diversificar sus rutas para superar reducir la dependencia respecto a los cuellos de botella. Costa ha ofrecido la ayuda del bloque comunitario para avanzar hacia una estrategia integral de paz duradera, mientras que Kallas ha adelantado que los ministros de Exteriores de la UE abordarán en Luxemburgo cómo implicarse en la siguiente fase del proceso.

El futuro nuclear de Irán y la estabilidad del Líbano

Uno de los puntos centrales para la diplomacia europea es garantizar que Irán no adquiera «nunca» un arma nuclear. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha defendido que los compromisos relacionados con el programa nuclear iraní deben ser «sólidos, verificables y completos íntegramente» para lograr una paz duradera. Los líderes europeos han mostrado su disposición a levantar las sanciones pertinentes en respuesta a medidas claras y verificables por parte de Teherán, en colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Kallas ha señalado que el acuerdo debe dar el espacio necesario para negociaciones más profundas que rebajen la crisis energética mundial.

Asimismo, el texto subraya el «pleno apoyo» a la soberanía y la integridad territorial del Líbano. Von der Leyen ha recordado de manera contundente que «no puede haber paz en Oriente Medio mientras el Líbano esté en llamas». Desde Luxemburgo, Kallas ha explicado que la UE ya ha proporcionado fondos de apoyo a las fuerzas armadas libanesas y que se está debatiendo el mandato de una posible misión propia una vez finalice la de la FINUL.

Intensas negociaciones en Teherán

Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha felicitado «calurosamente» a ambas partes y ha calificado el pacto como un «paso fundamental» para resolver un conflicto desatado el pasado 28 de febrero a raíz de la ofensiva conjunta de Washington e Israel. Guterres ha trasladado su agradecimiento a la lista de países mediadores, que incluye también a Egipto, Arabia Saudita y Turquía.

La delegación de Qatar, encabezada por el primer ministro Mohamed bin Abdulrahmen al Thani, abandonó el domingo territorio iraní tras diecisiete horas de «intensas negociaciones» que propiciaron el entendimiento. Al Thani ha hecho un llamado a participar en las próximas conversaciones con espíritu «positivo y constructivo» y ha garantizado que su país continuará siendo un firme defensor del diálogo pacífico.

Aunque el acuerdo provisional se cerró este domingo con el anuncio del presidente Donald Trump de levantar el bloqueo militar en Ormuz, el primero en confirmar la noticia fue el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. Sharif ha adelantado que la ceremonia oficial de ratificación y firma de este histórico texto tendrá lugar el próximo viernes, 19 de junio, en Suiza, una cita donde el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha calificado de «posible» la asistencia presencial del mismo Donald Trump.