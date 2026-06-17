La tensión en la región de Oriente Medio, a raíz del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, comienza a dar treguas. Varios petroleros han cruzado en las últimas horas el estrecho de Ormuz, convirtiéndose en los primeros en hacerlo desde que Estados Unidos impuso un bloqueo naval en la zona. Este movimiento se produce inmediatamente después de que Washington y Teherán anunciaran el pasado domingo un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra abierta que mantienen desde hace meses.

La página web TankerTrackers, especializada en la supervisión y el seguimiento de los envíos de petróleo a nivel mundial, ha confirmado que al menos tres barcos de la Compañía Nacional Iraní de Petroleros (NITC) han logrado atravesar la zona geográfica del conflicto, tal como ha recogido la agencia Europa Press. Según el organismo, este hecho se ha podido «corroborar con total seguridad a través de imágenes por satélite».

Detalles de la flota y fin del bloqueo

En concreto, el informe detalla que los petroleros ‘Diona’ y ‘Hero2’, junto con un tercer barco que aún no ha sido identificado, han salido finalmente del perímetro de bloqueo estadounidense exactamente dos meses después de que este se aplicara. En total, se calcula que estos tres barcos transportan un volumen cercano a los 4,8 millones de barriles de crudo iraní. «Estas son las primeras exportaciones de crudo por parte de Irán en dos meses», ha subrayado TankerTrackers. Asimismo, otro petrolero, el ‘Stream’, ya se está acercando a la línea de bloqueo desde la Zona Económica Exclusiva de Pakistán, donde ha pasado las últimas siete semanas esperando para poder entrar a territorio iraní.

Movimientos militares iraníes en el estrecho de Ormuz / EP

Es importante recordar que Estados Unidos impuso este severo bloqueo a los puertos iraníes como respuesta a las restricciones a la navegación que Teherán había implementado previamente. Aquella acción formó parte de la réplica iraní a la ofensiva militar lanzada por sorpresa el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, en un momento en que precisamente se negociaba un nuevo acuerdo nuclear.

Pakistán, que ha ejercido un papel clave como mediador diplomático, anunció el domingo un memorándum de entendimiento ratificado por ambas potencias para poner fin a la guerra. Está previsto que el próximo viernes se celebre en Ginebra (Suiza) el acto oficial de firma de este documento. A partir de entonces, se abrirá un período de 60 días para negociar los detalles de un acuerdo de paz definitivo, aunque Irán ya ha lanzado advertencias sobre los recientes ataques de Israel contra Líbano, los cuales considera una violación directa de los pactos cerrados con Washington.