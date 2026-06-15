El petroli cau més d’un 4% després de l’anunci de pau entre l’Iran i els Estats Units

L’anunci de l’acord de pau entre l’Iran i els Estats Units i la reobertura de l’estret d’Ormuz -a partir de divendres, quan es firmi l’ordre, segons Trump- ha caigut com una bomba als mercats d’arreu del món. El sector econòmic més afectat era el del petroli, que veia com gran part de la producció del golf pèrsic es quedava atrapada a Ormuz. Els preus dels petrolis han viscut una jornada de dilluns amb grans caigudes, ja que el preu del barril de Brent, l’índex de referència a Europa, s’ha desplomat més d’un 4% abans de l’obertura de les borses del Vell Continent, un fet que suposa que la cotització del barril se situa en els 83,7 dòlars per barril. Per la seva banda, el preu del barril de West Texas Intermediate, l’índex de referència als Estats Units, ha caigut un 4,6% i la seva cotització s’ha situat en els 80,9 dòlars per barril.
Qui també han rebut amb els braços oberts l’anunci de pau a l’Orient Mitjà han estat les borses asiàtiques. En el cas del Nikkei japonès es registra una pujada del 5%, mentre que a la Borsa xinesa de Shenzhen gana més d’un 3% i el Kospi sud-coreà avança més d’un 5,2%. En el cas d’Europa, les borses apunten a pujades notables des del moment de l’obertura entre l’1 i el 2%.
Trump anuncia un acord per l’alto el foc
Donald Trump celebrava avui els seus 80 anys amb un esdeveniment d’arts marcials mixtes de la UFC a la Casa Blanca. Un aniversari que Trump ha aprofitat per anunciar a través de la seva xarxa social, TruthSocial, que havia arribat a un acord de pau amb l’Iran. Un acord que implica la reobertura de l’estret d’Ormuz, una reobertura que ha fet que Trump hagi encoratjat a salpar tots els vaixells comercials. “Per la present autoritzo plenament l’obertura lliure de peatge de l’estret d’Ormuz i, simultàniament, autoritzo la retirada immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Vaixells del Món, engegueu els motors. Deixeu fluir el petroli!”, ha etzibat Trump.