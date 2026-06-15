L’Ibex-35 ha tancat aquest dilluns en els 19.032 punts, superant per primer cop a la història la barrera dels 19.000, amb una pujada de l’1,43% en una jornada de fort optimisme als mercats internacionals. El moviment s’ha produït després de l’anunci d’un acord de pau entre els Estats Units i l’Iran, comunicat diumenge pel Pakistan com a mediador, que ha reduït la tensió geopolítica i ha reconfigurat els preus de nombrosos actius globals. La majoria de principals índexs europeus han registrat guanys superiors a l’1%, tot i que han perdut força al tram final de la sessió. El Dax alemany ha avançat un 1%, el CAC francès un 0,4% i el Mib italià un 0,66%. A Àsia, el Nikkei japonès i el Kospi sud-coreà han arribat a rebotar fins al 5% en un context de fort alleujament per la reobertura esperada de fluxos energètics.
La banca lidera les pujades
L’impacte més immediat de l’acord s’ha notat en el mercat energètic. El petroli Brent ha caigut al voltant del 5%, fins als 83 dòlars per barril, mentre que el gas europeu ha retrocedit prop d’un 9% en els futurs. A l’Ibex, el sector bancari ha liderat els guanys. El Banc Santander ha encapçalat les pujades amb un avanç del 3,86%, seguit de BBVA i Sabadell, també amb revaloritzacions superiors al 2%. Amadeus i IAG, molt sensibles al cicle econòmic i al preu del cru, han arribat a pujar per moments més d’un 4%. A l’altra cara de la moneda, Repsol ha liderat les pèrdues amb una caiguda del 4,67%, arrossegada pel descens del petroli. Acciona Energia i Acciona també han registrat retrocessos destacats.
Replantejament global dels mercats i mirada posada a Ormuz
Més enllà de les borses, el moviment ha impactat també en altres actius. L’or ha pujat més d’un 3% i la plata un 4%, mentre que el bitcoin ha superat els 66.000 dòlars. En el mercat de deute, els rendiments han baixat amb força: el bo alemany a 10 anys ha caigut fins al 2,95% i l’espanyol fins al 3,38%. El focus dels analistes es manté ara sobre l’estret d’Ormuz, clau per al transport mundial de petroli i gas, on la normalització del trànsit marítim es considera essencial però encara incerta. Tot i l’eufòria inicial, diversos experts adverteixen que la recuperació total dels fluxos energètics podria ser gradual i amb possibles tensions puntuals.