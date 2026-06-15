El Ibex-35 ha cerrado este lunes en los 19.032 puntos, superando por primera vez en la historia la barrera de los 19.000, con una subida del 1,43% en una jornada de fuerte optimismo en los mercados internacionales. El movimiento se ha producido tras el anuncio de un acuerdo de paz entre los Estados Unidos e Irán, comunicado el domingo por Pakistán como mediador, que ha reducido la tensión geopolítica y ha reconfigurado los precios de numerosos activos globales. La mayoría de los principales índices europeos han registrado ganancias superiores al 1%, aunque han perdido fuerza al tramo final de la sesión. El Dax alemán ha avanzado un 1%, el CAC francés un 0,4% y el Mib italiano un 0,66%. En Asia, el Nikkei japonés y el Kospi surcoreano han llegado a rebotar hasta un 5% en un contexto de fuerte alivio por la reapertura esperada de flujos energéticos.

La banca lidera las subidas

El impacto más inmediato del acuerdo se ha notado en el mercado energético. El petróleo Brent ha caído alrededor del 5%, hasta los 83 dólares por barril, mientras que el gas europeo ha retrocedido cerca de un 9% en los futuros. En el Ibex, el sector bancario ha liderado las ganancias. El Banco Santander ha encabezado las subidas con un avance del 3,86%, seguido de BBVA y Sabadell, también con revalorizaciones superiores al 2%. Amadeus e IAG, muy sensibles al ciclo económico y al precio del crudo, han llegado a subir por momentos más de un 4%. En la otra cara de la moneda, Repsol ha liderado las pérdidas con una caída del 4,67%, arrastrada por el descenso del petróleo. Acciona Energía y Acciona también han registrado retrocesos destacados.

Banco Santander ha encabezado las subidas / ACN

Replanteamiento global de los mercados y mirada puesta en Ormuz

Más allá de las bolsas, el movimiento ha impactado también en otros activos. El oro ha subido más de un 3% y la plata un 4%, mientras que el bitcoin ha superado los 66.000 dólares. En el mercado de deuda, los rendimientos han bajado con fuerza: el bono alemán a 10 años ha caído hasta el 2,95% y el español hasta el 3,38%. El foco de los analistas se mantiene ahora sobre el estrecho de Ormuz, clave para el transporte mundial de petróleo y gas, donde la normalización del tráfico marítimo se considera esencial pero aún incierta. A pesar del euforia inicial, varios expertos advierten que la recuperación total de los flujos energéticos podría ser gradual y con posibles tensiones puntuales.