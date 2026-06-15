El petróleo cae más de un 4% tras el anuncio de paz entre Irán y EE.UU.

El anuncio del acuerdo de paz entre Irán y EE.UU. y la reapertura del estrecho de Ormuz -a partir del viernes, cuando se firme la orden, según Trump- ha caído como una bomba en los mercados de todo el mundo. El sector económico más afectado era el del petróleo, que veía cómo gran parte de la producción del golfo pérsico quedaba atrapada en Ormuz. Los precios del petróleo han vivido una jornada de lunes con grandes caídas, ya que el precio del barril de Brent, el índice de referencia en Europa, se ha desplomado más de un 4% antes de la apertura de las bolsas del Viejo Continente, lo que supone que la cotización del barril se sitúa en los 83,7 dólares por barril. Por su parte, el precio del barril de West Texas Intermediate, el índice de referencia en EE.UU., ha caído un 4,6% y su cotización se ha situado en los 80,9 dólares por barril.

Quienes también han recibido con los brazos abiertos el anuncio de paz en Oriente Medio han sido las bolsas asiáticas. En el caso del Nikkei japonés se registra un alza del 5%, mientras que en la Bolsa china de Shenzhen gana más de un 3% y el Kospi surcoreano avanza más de un 5,2%. En el caso de Europa, las bolsas apuntan a subidas notables desde el momento de la apertura entre el 1 y el 2%.

Un petrolero en el estrecho de Ormuz rodeado de barcos militares iraníes / EP

Trump anuncia un acuerdo para el alto el fuego

Donald Trump celebraba hoy sus 80 años con un evento de artes marciales mixtas de la UFC en la Casa Blanca. Un cumpleaños que Trump ha aprovechado para anunciar a través de su red social, TruthSocial, que había llegado a un acuerdo de paz con Irán. Un acuerdo que implica la reapertura del estrecho de Ormuz, una reapertura que ha hecho que Trump haya animado a zarpar a todos los barcos comerciales. “Por la presente autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo la retirada inmediata del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del Mundo, enciendan los motores. ¡Dejen fluir el petróleo!”, ha exclamado Trump.