La tensió a la regió de l’Orient Mitjà, arran de l’acord provisional entre els Estats Units i l’Iran, comença a donar treves. Diversos petroliers han creuat en les últimes hores l’estret d’Ormuz, esdevenint els primers a fer-ho des que els Estats Units van imposar un bloqueig naval a la zona. Aquest moviment es produeix immediatament després que Washington i Teheran anunciessin diumenge passat un acord preliminar per posar fi a la guerra oberta que mantenen des de fa mesos.
La pàgina web TankerTrackers, especialitzada en la supervisió i el seguiment dels enviaments de petroli en l’àmbit mundial, ha confirmat que almenys tres vaixells de la Companyia Nacional Iraniana de Petroliers (NITC) han aconseguit travessar la zona geogràfica del conflicte, tal com ha recollit l’agència Europa Press. Segons l’organisme, aquest fet s’ha pogut “corroborar amb total seguretat a través d’imatges per satèl·lit”.
Detalls de la flota i fi del bloqueig
En concret, l’informe detalla que els petroliers ‘Diona’ i ‘Hero2’, juntament amb un tercer vaixell que encara no ha estat identificat, han sortit finalment del perímetre de bloqueig nord-americà exactament dos mesos després que aquest s’apliqués. En total, es calcula que aquests tres vaixells transporten un volum proper als 4,8 milions de barrils de cru iranià. “Aquestes són les primeres exportacions de cru per part de l’Iran en dos mesos”, ha subratllat TankerTrackers. Així mateix, un altre petrolier, l’Stream‘, ja s’està acostant a la línia de bloqueig des de la Zona Econòmica Exclusiva del Pakistan, on ha passat les últimes set setmanes esperant per poder entrar a territori iranià.
Cal recordar que els Estats Units van imposar aquest sever bloqueig als ports iranians com a resposta a les restriccions a la navegació que Teheran havia implementat prèviament. Aquella acció va formar part de la rèplica iraniana a l’ofensiva militar llançada per sorpresa el passat 28 de febrer pels Estats Units i Israel contra el país asiàtic, en un moment en què precisament es negociava un nou acord nuclear.
El Pakistan, que ha exercit un paper clau com a mediador diplomàtic, va anunciar diumenge un memoràndum d’entesa ratificat per ambdues potències per posar fi a la guerra. Està previst que divendres vinent se celebri a Ginebra (Suïssa) l’acte oficial de signatura d’aquest document. A partir de llavors, s’obrirà un període de 60 dies per negociar els detalls d’un acord de pau definitiu, tot i que l’Iran ja ha llançat advertències sobre els recents atacs d’Israel contra el Líban, els quals considera una violació directa dels pactes tancats amb Washington.