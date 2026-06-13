Estados Unidos e Irán ultiman el acuerdo de paz en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio que lleva meses arrastrándose está más cerca que nunca de terminar. Las últimas informaciones apuntan que Estados Unidos e Irán estarían ultimando los últimos detalles del esperado acuerdo de paz, que podría formalizarse «en las próximas 24 horas» y supondría la reapertura definitiva del estrecho de Ormuz. «Estamos más cerca de un acuerdo de paz que nunca. Con la más que probable finalización del pacto en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica de los documentos inmediatamente después, seguida de conversaciones a nivel técnico la próxima semana», ha señalado a través de un comunicado en las redes sociales el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

El mandatario pakistaní se muestra convencido de que este acuerdo de paz «histórico» constituirá una base sólida para una paz «duradera» en Oriente Medio. «Queremos agradecer a los EE.UU. y a la República Islámica de Irán su compromiso continuado durante las negociaciones, y extendemos nuestro agradecimiento sincero a nuestros hermanos de la región por su apoyo», ha subrayado Sharif.

Un pacto para terminar la guerra, pero que no aborda la cuestión nuclear

Menos optimista se ha posicionado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, que ha comparecido horas más tarde para señalar que la firma del acuerdo de paz se retrasa «y no será el domingo». Según ha informado la prensa local, Baghaei ha indicado que no se puede descartar la posibilidad de que el pacto se firme «en los próximos días», pero ha recomendado cautela a la hora de fijar una fecha concreta. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán afirma que el documento entre la administración encabezada por el presidente Donald Trump e Irán «se centra en el fin de la guerra y no trata, de momento, la cuestión nuclear».