El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las conversaciones con Irán para un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Medio se encuentran en la «recta final». El mandatario estadounidense ha avanzado que el pacto podría cerrarse «en dos o tres días», o incluso «en una hora», ya que ha negado que haya «puntos pendientes». Según el magnate republicano, Washington declarará su «victoria total» en las próximas dos semanas, en un contexto marcado por el aumento de las tensiones en la región que ponía en peligro el frágil alto el fuego pactado el mes de abril.

Durante una reunión telefónica de apoyo al senador Lindsey Graham, el dirigente de la Casa Blanca ha insistido en que la República Islámica «no puede tener un arma nuclear» debido a la enorme destrucción que causaría, un objetivo que Teherán siempre ha negado perseguir. Trump ha augurado que esta «victoria total» llegará «muy pronto» y traerá como consecuencia que los precios del petróleo «se desplomen».

Un caza Super Hornet de la Marina de los Estados Unidos, vinculado a los Guerreros de Oro del Escuadrón 87 de Cazas de Ataque, lanza desde la cubierta de vuelo del portaaviones clase Ford USS Gerald R. Ford que opera en el estrecho de Ormuz en apoyo de la Operación Epic Fury. Europa Press / Contacto / Us Navy / U.S Navy

Reapertura del estrecho de Ormuz y rechazo a la vía militar

Uno de los puntos clave del acuerdo será la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, actualmente objeto de restricciones como respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por los Estados Unidos e Israel contra el país asiático. Trump ha rechazado por completo la opción militar en este momento de las negociaciones, argumentando que un ataque no sería tan beneficioso.

«Si vamos y bombardeamos, lo cual podemos hacer fácilmente, y pasamos dos o tres semanas bombardeando, no les quedaría nada, pero no abriríamos el estrecho durante meses», ha argumentado el presidente. «Si bombardeamos, mucha gente morirá. ¿Quién quiere eso? Yo no». De esta manera, ha destacado que el objetivo prioritario es «conseguir un documento firmado que sea más firme que los bombardeos».

Estas declaraciones llegan después del intercambio de bombardeos entre las fuerzas iraníes e israelíes entre domingo y lunes. Trump se ha colgado la medalla en tanto que asegura haber conseguido que ambos países detuvieran sus ataques de manera «inmediata», aunque inicialmente había instado sin éxito al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a no responder al lanzamiento de misiles iraníes del domingo por la noche.

El presidente estadounidense ha explicado que mantuvo una «muy buena conversación» con Netanyahu sobre la situación. «Fue golpeado y respondió. No lo puedo culpar por eso», ha matizado, haciendo referencia a la réplica de Israel a los ataques previos de Irán, que a su vez respondían a los bombardeos israelíes contra la capital del Líbano, Beirut.

«Ahora han parado. Se dejarán tranquilos durante una semana o así», ha bromeado el magnate, recordando que las disputas históricas entre Israel e Irán se remontan a miles de años atrás, o como mínimo desde la Revolución Islámica de 1979.

Paralelamente, la Unión Europea ha hecho un llamado este lunes a las partes implicadas en el conflicto de Oriente Medio para que encuentren una salida negociada a la guerra. Concretamente, ha sido la Alta Representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, quien se ha dirigido a Irán e Israel después de una nueva noche de escalada militar, y ha remarcado que la prioridad debe ser encontrar un alto el fuego y reabrir el estrecho de Ormuz. “Durante la noche hemos visto de nuevo una escalada. Creo que la región no necesita una escalada, sino que las partes se sienten a la mesa de negociación y encuentren un acuerdo”, ha señalado Kallas en declaraciones a la prensa durante su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa de la UE en Nicosia (Chipre).