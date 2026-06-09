El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que les converses amb l’Iran per a un acord de pau que tanqui el conflicte a l’Orient Mitjà es troben en la “recta final”. El mandatari nord-americà ha avançat que el pacte es podria tancar “en dos o tres dies”, o fins i tot “en una hora”, ja que ha negat que hi hagi “punts pendents”. Segons el magnat republicà, Washington declararà la seva “victòria total” en les pròximes dues setmanes, en un context marcat per l’augment de les tensions a la regió que posava en perill el fràgil alto el foc pactat el mes d’abril.
Durant un míting telefònic de suport al senador Lindsey Graham, el dirigent de la Casa Blanca ha insistit que la República Islàmica “no pot tenir una arma nuclear” a causa de la destrucció enorme que causaria, un objectiu que Teheran sempre ha negat que persegueixi. Trump ha augurat que aquesta “victòria total” arribarà “molt aviat” i portarà com a conseqüència que els preus del petroli “es desplomin”.
Reobertura de l’estret d’Ormuz i rebuig a la via militar
Un dels punts clau de l’acord serà la reobertura immediata de l’estret d’Ormuz, actualment objecte de restriccions com a resposta a l’ofensiva llançada el 28 de febrer pels Estats Units i Israel contra el país asiàtic. Trump ha rebutjat de ple l’opció militar en aquest moment de les negociacions, argumentant que un atac no seria tan beneficiós.
“Si anem i bombardegem, la qual cosa podem fer fàcilment, i ens passem dues o tres setmanes bombardejant, no els quedaria res, però no obriríem l’estret durant mesos”, ha argumentat el president. “Si bombardegem, molta gent morirà. Qui vol això? Jo no”. D’aquesta manera, ha destacat que l’objectiu prioritari és “aconseguir un document signat que sigui més ferm que els bombardejos”.
Aquestes declaracions arriben després de l’intercanvi de bombardeigs entre les forces iranianes i israelianes entre diumenge i dilluns. Trump s’ha penjat la medalla en tant que assegura haver aconseguit que ambdós països aturessin els seus atacs de manera “immediata”, tot i que inicialment havia instat sense èxit el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, a no respondre al llançament de míssils iranians de diumenge a la nit.
El president nord-americà ha explicat que va mantenir una “molt bona conversa” amb Netanyahu sobre la situació. “Va ser colpejat i va respondre. No el puc culpar per això”, ha matisat, tot fent referència a la rèplica d’Israel als atacs previs de l’Iran, que al seu torn responien als bombardeigs israelians contra la capital del Líban, Beirut.
“Ara han parat. Es deixaran tranquils durant una setmana o així”, ha bromejat el magnat, tot recordant que les disputes històriques entre Israel i l’Iran es remunten a milers d’anys enrere, o com a mínim des de la Revolució Islàmica de 1979.
Paral·lelament, la Unió Europea ha fet una crida aquest dilluns a les parts implicades al conflicte de l’Orient Mitjà perquè trobin una sortida negociada a la guerra. Concretament, ha estat l’Alta Representant de la UE per a la Política Exterior, Kaja Kallas, qui s’ha dirigit a l’Iran i Israel després d’una nova nit d’escalada militar, i ha remarcat que la prioritat ha de ser trobar un alto el foc i reobrir l’estret d’Ormuz. “Durant la nit hem vist de nou una escalada. Crec que la regió no necessita una escalada, sinó que les parts asseguin a la taula de negociació i trobin un acord”, ha assenyalat Kallas en declaracions a la premsa durant la seva arribada a la reunió informal de ministres de Defensa de la UE a Nicòsia (Xipre).