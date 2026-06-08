La Unió Europea ha fet una crida aquest dilluns a les parts implicades al conflicte de l’Orient Mitjà perquè trobin una sortida negociada a la guerra. Concretament, ha estat l’Alta Representant de la UE per a la Política Exterior, Kaja Kallas, qui s’ha dirigit a l’Iran i Israel després d’una nova nit d’escalada militar, i ha remarcat que la prioritat ha de ser trobar un alto el foc i reobrir l’estret d’Ormuz. “Durant la nit hem vist de nou una escalada. Crec que la regió no necessita una escalada, sinó que les parts asseguin a la taula de negociació i trobin un acord”, ha assenyalat Kallas en declaracions a la premsa durant la seva arribada a la reunió informal de ministres de Defensa de la UE a Nicòsia (Xipre).
En aquest sentit, la cap de la diplomàcia europea ha insistit en el fet que la sortida al conflicte ha de ser diplomàtica. La política estoniana ha subratllat que són l’Iran i els Estats Units els responsables de trobar una via pacífica per desencallar la situació a Ormuz. Preguntada per si la UE contempla esperar a un alto el foc o contempla mesures addicionals de suport, ha argumentat que els estats membres poden contribuir un cap s’assoleixi el cessament de les hostilitats, entre altres coses amb l’escorta de vaixells, una qüestió que serà abordada aquest dilluns pels ministres de Defensa dels vint-i-set.
El marge d’actuació de la UE
Situa com a prioritat, però, que les parts arribin a un punt que permeti segellar l’alto el foc a la regió. Kallas ha indicat que la UE està en contacte directe amb ambdues parts, la iraniana i la israeliana, per la qual cosa ha apostat per detenir la guerra, obrir el pas marítim d’Ormuz i aprofitar després el marge diplomàtic per abordar qüestions més complexes, com la qüestió nuclear. La cap de la diplomàcia europea ha admès que el marge d’actuació de la UE és limitat en aquesta fase del conflicte.
Les declaracions de la representant comunitària han arribat després d’una nova escalada regional, amb l’atac d’Israel al sud de Beirut (Líban) i que l’Iran executés diversos atacs com a represàlia contra Israel, en un intercanvi d’atacs que ha continuat durant la matinada amb noves operacions israelianes contra objectius militars al territori iranià.
A més, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que demanarà el seu homòleg israelià, Benjamin Netanyahu, que s’abstingui a respondre als atacs iranians per apostar pel diàleg. Tanmateix, posteriorment ha recalcat que el mandatari israelià “no tindrà més remei” que acceptar qualsevol acord assolit entre Washington i Teheran.