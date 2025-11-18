El model de finançament enfronta els partits després del Consell de Política Fiscal

La ministra d’Hisenda del govern espanyol, Maria Jesús Montero, no sembla haver aconseguit convèncer els partits catalans amb la promesa d’un nou model de finançament que va reiterar després del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) de dilluns. La proposta arribarà a les taules dels governs territorials de l’Estat a principis del 2026, segons van confirmar diversos consellers d’economia; i serviria per atorgar “més recursos per sanitat, educació, serveis socials o dependència” a les administracions que en són competents. Una de les proponents més efusives de la postura de la ministra va ser la consellera d’Economia de la Generalitat, Alicia Romero, que considera que el que surti de les negociacions serà “un model bo per a totes les comunitats”. “El que hem escoltat sona bé, esperarem com es concreta”, va declarar a la sortida del Consell, tot assegurant que el sistema de finançament proposat per la Moncloa “garanteix la singularitat de Catalunya”. Al Parlament, però, s’ha demostrat una confiança molt més minsa en la paraula de la ministra.
El crític més vehement amb Montero ha estat Antoni Castellà, vicepresident de Junts per Catalunya. En primer lloc, pels terminis: Castellà ha recordat que l’executiu que presideix Pedro Sánchez es va comprometre a presentar el nou model de finançament abans d’acabar el 2025. “I, de moment, zero. No hi ha nou model, i la ministra ja anuncia que serà multilateral i bilateral a la vegada”, ha reblat. En declaracions difoses per la mateixa formació, ha criticat que, pel que se sap ara per ara, el finançament futur serà “exactament el que tenim en aquest moment”.
Els Comuns apunten contra Junts i PP
En un sentit similar s’han expressat els Comuns, que han exigit que qualsevol sistema que surti del ministeri reculli la singularitat de Catalunya. Sense aquest reconeixement, “serà impossible d’acceptar” la proposta, segons ha aclarit el portaveu del partit, David Cid, en roda de premsa. Per a Cid, “no tindria cap sentit” donar suport a un model que no defensi les “competències de Catalunya respecte d’altres territoris”. Tot i això, ha reconegut a Montero la seva intenció de començar a definir les “primeres bases” per a l’acord, que considera “imprescindible”. Així, insta la ministra a accelerar la reforma per posar-la en marxa “com més aviat, millor”. Tot i això, lluny de dirigir els seus retrets cap a Montero, Cid ha posat al centre de la diana Junts i el PP, a qui acusa de “posar bastons a les rodes” en l’acord.
ERC, a l’espera
Per la seva banda, la portaveu parlamentària d’ERC, Ester Capella, ha celebrat els avenços que va comunicar Montero, si bé es manté a l’espera de la proposta definitiva. En declaracions en roda de premsa, Capella ha assegurat que els seus “no diran blat fins que no sigui al sac i ben lligat”. “Esperem que evolucioni per on ha d’evolucionar”, ha declarat; cap a un sistema “positiu, just i singular” que reconegui l’especificitat de Catalunya. En referència a les reticències de Junts, Capella s’ha mostrat “convençuda” que cap formació “d’obediència catalana” podrà oposar-se a la reforma.