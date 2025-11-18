El Consell de Seguretat de l’ONU aprova el pla de Trump per a Gaza

El Consell de Seguretat de les Nacions Unides accepta el pla del president dels Estats Units, Donald Trump, per a la Franja de Gaza. Entre altres qüestions, el nucli dur de l’ONU accepta l’establiment d’una Junta de Pau com a “administració de transició” per deixar enrere la invasió israeliana. També avala la creació d’una força internacional d’estabilització, que s’encarregaria de la vigilància del territori durant dos anys. Washington, en aquest sentit, proposa mantenir una “missió” a la Franja per “desarmar el territori” i assegurar les zones frontereres i els corredors humanitaris, i així evitar nous conflictes.
La decisió s’ha pres sense cap vot en contra. 13 dels membres del Consell s’hi han posicionat a favor, mentre que només la Xina i Rússia s’han abstingut. A parer de l’ambaixador dels Estats Units a la regió, Mike Waltz, “la resolució representa un altre pas significatiu cap a una Gaza estable que pugui prosperar i un entorn que permeti a Israel viure amb seguretat”. En un sentit similar s’ha expressat el president Trump, que s’ha atribuït la presidència de la Junta de Pau. El govern de transició estarà integrada pels “líders més poderosos i respectats del món”. La composició d’aquesta, així com “altres anuncis” relatius al procés de pau a Palestina, “es revelaran durant les pròximes setmanes”, segons ha detallat en una publicació a la seva xarxa social, Truth Social.
A banda del sí del Consell de Seguretat de l’ONU, el pla de Trump ha rebut el suport de diversos països de la regió. En concret, Qatar, Egipte, els Emirats Àrabs Units, l’Aràbia Saudita, el Pakistan, Jordània i Turquia van compartir un comunicat la passada setmana recolzant la proposta de la Casa Blanca. “Estableix un camí viable cap a la pau i l’estabilitat, no només entre israelians i palestins, sinó també per a tota la regió”, celebraven.
Crítiques de Hamàs
El projecte, però, ha aixecat polseguera a Palestina. Segons informen mitjans com Al-Jazeera o Al-Arabiya, Hamàs s’ha mostrat crítica amb la resolució, especialment amb la força d’estabilització que pretén crear l’ONU. Segons l’organització, el pla Trump “afavoreix l’ocupació” dels territoris palestins per part d’Israel. Acusen les Nacions Unides d'”imposar” la junta provisional com a govern de transició. Per contra, Tel-Aviv ha celebrat el vot dels quinze. El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, considera que la iniciativa “portarà pau i prosperitat perquè insisteix en la desmilitarització completa i la desradicalització” de Gaza.