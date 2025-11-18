Els Mossos investiguen la mort d’una dona que ha caigut per la finestra a l’Hospitalet de Llobregat

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’una dona a l’Hospitalet de Llobregat. La víctima ha caigut per la finestra aquest dimarts, i ha mort a l’hospital. El succés s’ha donat, segons ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar El Món de fonts del cos policial català, al voltant d’un quart d’una de la matinada, quan la dona s’ha precipitat per la finestra de la seva residència al carrer del Llobregat del municipi barceloní. Els veïns han avisat les autoritats, que s’han traslladat fins al lloc dels fets. Ha estat traslladada amb ferides greus a l’hospital de Bellvitge, a la mateixa localitat, a on ha mort durant la nit.
En arribar al lloc dels fets, poc abans de l’una de la matinada, la Guàrdia Urbana ha detingut el fill de la víctima, acusat d’haver-la tirat pel balcó. Posteriorment, la investigació ha quedat en mans dels Mossos d’Esquadra, que ara seran els encarregats d’esclarir els fets. Malgrat la detenció, encara no s’ha confirmat que la caiguda de la dona hagi estat provocada i, per tant, no es coneix la implicació del detingut.
Informació al jutge
En arribar els serveis mèdics d’emergència, la dona encara estava viva tot i la gravetat de les lesions que ha patit en caure. Tot i això, ha mort poc després d’arribar al centre hospitalari. Ha estat el mateix hospital de Bellvitge l’encarregat de comunicar al jutge de la mort de la dona. Després d’haver estat arrestat, el fill roman, tal com confirma el mateix mitjà, en l’àrea de custòdia de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a l’Hospitalet de Llobregat. S’espera que durant la jornada se li prengui declaració per acabar de confirmar els fets; que, segons fonts policials declaren a aquest mitjà, “encara no són clars”.