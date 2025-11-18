Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte de una mujer en Hospitalet de Llobregat. La víctima cayó por la ventana este martes y murió en el hospital. El suceso ocurrió, según avanzó La Vanguardia y pudo confirmar El Món de fuentes del cuerpo policial catalán, alrededor de la una menos cuarto de la madrugada, cuando la mujer se precipitó por la ventana de su residencia en la calle del Llobregat del municipio barcelonés. Los vecinos alertaron a las autoridades, que se trasladaron hasta el lugar de los hechos. Fue trasladada con heridas graves al hospital de Bellvitge, en la misma localidad, donde murió durante la noche.

Al llegar al lugar de los hechos, poco antes de la una de la madrugada, la Guardia Urbana detuvo al hijo de la víctima, acusado de haberla arrojado por el balcón. Posteriormente, la investigación quedó en manos de los Mossos d’Esquadra, que ahora serán los encargados de esclarecer los hechos. A pesar de la detención, todavía no se ha confirmado que la caída de la mujer haya sido provocada y, por lo tanto, no se conoce la implicación del detenido.

Imagen de archivo de las luces de un coche de los Mossos d’Esquadra / Blanca Blay (ACN)

Información al juez

Al llegar los servicios médicos de emergencia, la mujer todavía estaba viva a pesar de la gravedad de las lesiones que sufrió al caer. Sin embargo, murió poco después de llegar al centro hospitalario. Fue el mismo hospital de Bellvitge el encargado de comunicar al juez la muerte de la mujer. Tras haber sido arrestado, el hijo permanece, tal como confirma el mismo medio, en el área de custodia de la comisaría de los Mossos d’Esquadra en Hospitalet de Llobregat. Se espera que durante la jornada se le tome declaración para terminar de confirmar los hechos; que, según fuentes policiales declaran a este medio, «todavía no son claros».