La campanya de publicitat institucional sobre el pla Catalunya Lidera, que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va ordenar retirar, va costar més de 160.000 euros. El cost l’ha revelat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una resposta per escrit a una pregunta parlamentària formulada per Junts per Catalunya, que, segons ha pogut saber El Món, ha presentat una sol·licitud d’empara al Parlament de Catalunya perquè hi ha qüestions que el conseller no ha respost. El conseller detalla que la campanya que l’executiu de Salvador Illa va haver de retirar a instàncies del CAC va ser duta a terme per l’agència Evil Love, SLU a través d’un contracte de servei de “conceptualització, creativitat, disseny, realització i producció de campanyes de publicitat institucional”. El cost total, segons detalla Dalmau en la resposta, ha estat de 162.627,27 euros, IVA inclòs.
Dalmau detalla que la campanya es va emetre des del 8 de juliol al 3 d’agost d’enguany, quan la va retirar després que el CAC acordés instar el Govern a deixar d’emetre “de manera immediata” la campanya institucional perquè feia propaganda d’una acció de govern, i incomplia la llei de la comunicació audiovisual de Catalunya. Albert Dalmau informa també que l’executiu va reprendre el passat 24 de setembre la campanya sobre el pla Catalunya Lidera després de fer les “corresponents modificacions”. Amb tot, assenyala que l’acció se centra a “informar sobre les mesures del pla Catalunya Lidera: infraestructures, energia, administració, sectors estratègics, ocupació i prosperitat”.
Així mateix, el conseller de la Presidència remarca que el text genèric “Un pla d’inversió de 18.500 milions d’euros amb 200 mesures, 20 de les quals destaquen pel seu impacte clau en el desenvolupament econòmic, social i territorial de Catalunya” condueix a la pàgina on hi ha “tot el detall de les mesures i serveis, amb un enllaç específic per accedir a la tramitació de la sol·licitud oferint, d’aquesta manera, el servei a la ciutadania”. Dalmau defensa que la campanya “no destaca fets aliens a l’objecte comunicat i en les seves peces no apareixen noms, imatges o referència a autoritats o càrrecs públics”. En aquest sentit, al·lega que el protagonisme de la campanya és “col·lectiu” perquè el subjecte és Catalunya”, i el lema “Catalunya lidera”. “Apel·la a un nosaltres inclusiu, no a un ‘jo’ governamental”, justifica.
Dalmau es deixa preguntes sense resposta i Junts presenta una petició d’empara
Dalmau, però, no ha respost a totes les preguntes per escrit que Junts per Catalunya va formular el passat 22 de juliol, dies abans que l’executiu retirés la campanya. El conseller de la Presidència, segons es desprèn de la seva resposta, ha esquivat contestar si la campanya compleix amb el que estableix l’article 109.2 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. Un punt que el CAC ja va afirmar que “no s’ajusta” a la norma. D’altra banda, i malgrat revelar el cost total de la campanya, no ha facilitat l’import desglossat per tipologia tal com demanava l’ara presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales en la pregunta per escrit. “Quin cost té aquesta campanya? Detallar l’import per creativitat i producció i per inserció als mitjans o d’altres suports (desglossat per tipologia)”, va demanar per escrit la dirigent juntaire.
Des de Junts també van demanar conèixer la durada de la campanya, però Dalmau tampoc no ha facilitat aquesta dada en la seva resposta. Fonts de Junts han detallat que el grup parlamentari ja ha registrat la petició d’empara i la Mesa del Parlament haurà de decidir en la reunió d’avui si l’accepta o no a tràmit. Davant tot això, i segons la petició a la qual ha tingut accés aquest diari, Junts sol·licita al Parlament que demani al Govern que “trameti una nova resposta en el termini de quinze dies”. Així mateix, les mateixes fonts remarquen que en la resposta tampoc explica si hi ha hagut sancions per la campanya que es va haver de retirar. A més, recorden que ja van tenir problemes quan van demanar informació de la campanya El Govern de tothom. que, segons subratllen des de Junts, va destinar 2 milions d’euros en insercions a mitjans.
El raonament del CAC per instar a retirar la campanya
El ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va reclamar, a finals de juliol a TV3, Catalunya Ràdio i RAC1 que deixessin d’emetre “de manera immediata” la campanya sobre el pla Catalunya Lidera perquè considerava que feia propaganda d’una acció de govern. L’acord es va prendre per majoria, i exposava que la campanya institucional era una “compilació d’accions de futur” i no feia cap esment a “serveis concrets disponibles”, que és l’únic supòsit que contempla la llei per a la publicitat institucional.