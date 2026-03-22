El Govern es resisteix a informar de forma detallada sobre la despesa per inserció als mitjans de comunicació, o d’altres suports, de la campanya institucional sobre el pla Catalunya lidera, que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va ordenar retirar. I no ho ha fet malgrat que Junts per Catalunya ho ha demanat en quatre preguntes per escrit després de registrar tres peticions d’empara a la Mesa del Parlament, que sempre li ha donat la raó i ha instat el Govern a facilitar la informació. Fins ara, el Govern sempre ha remès a Junts a consultar el Portal de la Transparència i la Memòria de la Comissió Assessora de la Publicitat Institucional, però, segons fonts de Junts, al portal només es poden consultar les dades de les campanyes del 2024 i no les del 2025. A més, subratllen que la memòria del 2025 no estarà disponible fins al juliol d’enguany i afegeixen que l’any passat va arribar al Parlament el mes de setembre. Les mateixes fonts de la formació de Carles Puigdemont veuen que l’executiu, amb aquesta actuació, té “una voluntat manifesta d’ocultació d’unes dades públiques”.
En la pregunta per escrit que va registrar el grup presidit per Mònica Sales el juliol de l’any passat, es va demanar el cost de la campanya i l’import al detall per la “creativitat i producció i per inserció als mitjans o d’altres suports (desglossat per tipologia)“. Tot i això, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va esquivar donar resposta a la petició de Junts i es va limitar a informar que la campanya, que l’executiu va haver de retirar, va ser dissenyada per l’agència Evil Love, SLU a través d’un contracte de servei de “conceptualització, creativitat, disseny, realització i producció de campanyes de publicitat institucional” i el cost d’això va ser de 162.627,27 euros, IVA inclòs. Una xifra, però, que no inclou la partida destinada a la publicitat a mitjans i altres suports. Aquesta manca d’informació va provocar que Junts demanés empara a la Mesa per primer cop el passat mes de novembre, i li va donar la raó. En la segona resposta, del mes de setembre, Dalmau tampoc va facilitar la informació demanada pel principal grup de l’oposició i va al·legar que els costos d’inserció de les campanyes i promoció institucional de la Generalitat es publiquen al portal de Dades Obertes “amb caràcter anual” i també es remet anualment una memòria al Parlament “durant el primer període de sessions de cada any on consta aquesta informació”.
Això va portar Junts a registrar una segona petició d’empara a l’òrgan rector del Parlament per segon cop “atès que aquesta és una dada pública rellevant, atenent que haurà estat una despesa substancial”. En l’escrit, al qual ha tingut accés aquest diari, Junts exposa que les explicacions de Dalmau demostren “un intent del Govern de demorar i dificultar l’accés a la informació demanada”. D’altra banda, recorda que l’executiu té “al seu abast” aquesta informació perquè “en anteriors vegades ha facilitat” la mateixa informació sobre altres campanyes com, per exemple, amb “El Govern de tothom”. Tot i la insistència de Junts, i que la Mesa va acceptar la petició d’empara, el conseller de la Presidència tampoc va facilitar la informació i es va limitar a informar que l’executiu de Salvador Illa va trametre la Memòria del 2024 el passat 29 de juliol.
Tercera petició d’empara a la Mesa del Parlament i quarta resposta sense oferir la informació
La no resposta d’Albert Dalmau va fer que Junts presentés el passat 29 de gener una nova petició d’empara, la tercera, i la Mesa va tornar a donar-los-hi la raó. En aquest document, al qual ha tingut accés aquest diari, Junts deixa constància que la darrera resposta del conseller remet a la pàgina web de dades obertes, “on només hi ha les campanyes de l’any 2024“, i, per contra, s’està demanant per una campanya de l’any 2025”. En la quarta i darrera resposta, el titular de Presidència torna a remetre Junts al Portal de la Transparència i a la Memòria de la Comissió Assessora de la Publicitat Institucional. A banda que la informació del 2025 no està disponible, les mateixes fonts assenyalen que en el Portal o en la Memòria no està detallat per cada campanya el cost total en insercions ni el detall per cada mitjà.
Així mateix, insisteixen que l’executiu sí que va detallar la informació sobre la campanya “El Govern de tothom”, que ascendia a 2 milions d’euros. En efecte, en una resposta per escrit, Dalmau va detallar que la creativitat d’aquesta campanya la va idear l’agència Evil Love, i va comportar una despesa de 290.847 euros per la creativitat i producció o de més de 2 milions d’euros per inserció a mitjans. Sobre aquest últim apartat, detalla que es van destinar 240.341 euros a TV3, 51.237 euros a televisions locals, 115.682 a Connected TV, 580 a la distribuïdora Peach, 616.629 a premsa, 136.219 a ràdio, 280.035 a digital, 536.675 a exterior, 774 a producció i 40.296 a cinema. Aquesta campanya es va emetre des del 17 de març fins al 4 d’abril de 2025 i els dies 14, 15 i 16 d’abril es va fer una acció especial d’encartament als diaris generalistes i comarcals.