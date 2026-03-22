El Gobierno se resiste a informar de forma detallada sobre el gasto por inserción en los medios de comunicación, u otros soportes, de la campaña institucional sobre el plan Catalunya lidera, que el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) ordenó retirar. Y no lo ha hecho a pesar de que Junts per Catalunya lo ha solicitado en cuatro preguntas por escrito después de registrar tres peticiones de amparo a la Mesa del Parlamento, que siempre le ha dado la razón e instado al Gobierno a facilitar la información. Hasta ahora, el Gobierno siempre ha remitido a Junts a consultar el Portal de la Transparencia y la Memoria de la Comisión Asesora de la Publicidad Institucional, pero, según fuentes de Junts, en el portal solo se pueden consultar los datos de las campañas de 2024 y no las de 2025. Además, subrayan que la memoria de 2025 no estará disponible hasta julio de este año y añaden que el año pasado llegó al Parlamento en el mes de septiembre. Las mismas fuentes de la formación de Carles Puigdemont ven que el ejecutivo, con esta actuación, tiene «una voluntad manifiesta de ocultación de unos datos públicos».

En la pregunta por escrito que registró el grupo presidido por Mónica Sales en julio del año pasado, se solicitó el costo de la campaña y el importe al detalle por la «creatividad y producción y por inserción en los medios u otros soportes (desglosado por tipología)«. Aun así, el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, esquivó dar respuesta a la petición de Junts y se limitó a informar que la campaña, que el ejecutivo tuvo que retirar, fue diseñada por la agencia Evil Love, SLU a través de un contrato de servicio de “conceptualización, creatividad, diseño, realización y producción de campañas de publicidad institucional” y el costo de ello fue de 162.627,27 euros, IVA incluido. Una cifra, sin embargo, que no incluye la partida destinada a la publicidad en medios y otros soportes. Esta falta de información provocó que Junts pidiera amparo a la Mesa por primera vez el pasado mes de noviembre, y le dio la razón. En la segunda respuesta, del mes de septiembre, Dalmau tampoco facilitó la información solicitada por el principal grupo de la oposición y alegó que los costos de inserción de las campañas y promoción institucional de la Generalitat se publican en el portal de Datos Abiertos «con carácter anual» y también se remite anualmente una memoria al Parlamento «durante el primer periodo de sesiones de cada año donde consta esta información».

Esto llevó a Junts a registrar una segunda petición de amparo al órgano rector del Parlamento por segunda vez «dado que esta es una dato pública relevante, considerando que habrá sido un gasto sustancial». En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, Junts expone que las explicaciones de Dalmau demuestran «un intento del Gobierno de demorar y dificultar el acceso a la información solicitada». Por otro lado, recuerda que el ejecutivo tiene «a su alcance» esta información porque «en anteriores ocasiones ha facilitado» la misma información sobre otras campañas como, por ejemplo, con «El Govern de tothom». A pesar de la insistencia de Junts, y que la Mesa aceptó la petición de amparo, el consejero de la Presidencia tampoco facilitó la información y se limitó a informar que el ejecutivo de Salvador Illa transmitió la Memoria de 2024 el pasado 29 de julio.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, en la reunión del Consejo Ejecutivo / Rubén Moreno / Presidencia

Tercera petición de amparo a la Mesa del Parlamento y cuarta respuesta sin ofrecer la información

La no respuesta de Albert Dalmau hizo que Junts presentara el pasado 29 de enero una nueva petición de amparo, la tercera, y la Mesa volvió a darles la razón. En este documento, al que ha tenido acceso este diario, Junts deja constancia de que la última respuesta del consejero remite a la página web de datos abiertos, «donde solo están las campañas del año 2024«, y, por el contrario, se está solicitando por una campaña del año 2025». En la cuarta y última respuesta, el titular de Presidencia vuelve a remitir a Junts al Portal de la Transparencia y a la Memoria de la Comisión Asesora de la Publicidad Institucional. Aparte de que la información de 2025 no está disponible, las mismas fuentes señalan que en el Portal o en la Memoria no está detallado por cada campaña el costo total en inserciones ni el detalle por cada medio.

Asimismo, insisten en que el ejecutivo sí detalló la información sobre la campaña «El Govern de tothom», que ascendía a 2 millones de euros. En efecto, en una respuesta por escrito, Dalmau detalló que la creatividad de esta campaña la ideó la agencia Evil Love, y supuso un gasto de 290.847 euros por la creatividad y producción o de más de 2 millones de euros por inserción en medios. Sobre este último apartado, detalla que se destinaron 240.341 euros a TV3, 51.237 euros a televisiones locales, 115.682 a Connected TV, 580 a la distribuidora Peach, 616.629 a prensa, 136.219 a radio, 280.035 a digital, 536.675 a exterior, 774 a producción y 40.296 a cine. Esta campaña se emitió desde el 17 de marzo hasta el 4 de abril de 2025 y los días 14, 15 y 16 de abril se hizo una acción especial de encartado en los diarios generalistas y comarcales.