Xoc dels consells audiovisuals de Catalunya, el País Valencià i Andalusia amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per no voler-los integrar en el Comitè Europeu de Serveis de Mitjans de Comunicació (EBMS, en les seves sigles en anglès), com sí que han fet altres països com Bèlgica o Alemanya amb les seves autoritats regionals. Els presidents dels tres ens –Xevi Xirgo, José María Vidal i Domi del Postigo, respectivament– consideren que la celebració a Barcelona de la quarta assemblea plenària del comitè, que té lloc aquest dimarts i dimecres, “hauria estat el fòrum ideal per integrar les autoritats independents autonòmiques de l’Estat en aquest comitè, on hi són representades les autoritats audiovisuals independents de tots els països de la UE”. De fet, Bèlgica participa de l’EBMS mitjançant tres reguladors associats i Alemanya amb un òrgan col·legiat que agrupa els reguladors de catorze lands. Aquesta fórmula es podria fer servir també a l’Estat espanyol, que podria ser representat per un òrgan col·legiat presidit per la CNMC però format també pel CAC i els consells del País Valencià i d’Andalusia. Però la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència no vol ni parlar-ne.
La CNMC ostenta la primera presidència rotatòria de l’EBMS, motiu pel qual els reguladors català, valencià i andalús encara consideren més incomprensible la passivitat del regulador audiovisual espanyol. Fins i tot, des de l’entorn del CAC es considera una provocació que la CNMC organitzi aquest acte a Barcelona i no a Madrid, amb voluntat d’humiliar el regulador català en evidenciar en el seu territori que no té cap paper a l’EBMS.
Per deixar clara la seva posició, els reguladors de Catalunya, el País Valencià i Andalusia han decidit no assistir a la trobada organitzada a última hora per la presidència espanyola de l’organisme europeu, “davant la urgència de la convocatòria i el fet d’haver estat convidats només a la jornada prèvia i no a la sessió plenària”.
Els presidents dels tres consells audiovisuals lamenten que s’hagi perdut l’oportunitat de “resoldre la reivindicació històrica” de ser presents en aquest organisme, que substitueix l’antic Grup d’Entitats Reguladores Europees per als Serveis de Comunicació Audiovisual (ERGA), on tampoc eren presents. Consideren la decisió és sorprenent perquè el reglament del comitè permet la inclusió de reguladors regionals, encara que no tinguin dret a vot. “Quan un estat membre tingui més d’una autoritat o organisme regulador nacional, aquestes autoritats o organismes reguladors nacionals es coordinaran mútuament segons sigui necessari i nomenaran un representant comú. El representant comú exercirà el dret de vot”, diu l’article 4.
A més, en el considerant 38, afegeix: “Quan els estats membres comptin amb diverses autoritats o organismes reguladors nacionals pertinents, incloent-hi els d’àmbit regional, s’ha d’elegir un representant comú a través de procediments adequats, i el dret de vot ha de continuar limitat a un representant per estat membre. Les autoritats o organismes reguladors nacionals han de poder consultar i coordinar-se amb les autoritats o organismes competents pertinents i, si s’escau, amb els organismes d’autoregulació dels seus estats membres per a la realització de les seves activitats dins del Comitè”.
Una decisió “difícil d’entendre”
Els consells audiovisuals de Catalunya, Andalusia i el País Valencià critiquen que Espanya no hagi fet com Bèlgica o Alemanya, que van aprofitar aquest punt per integrar les autoritats regionals respectives en el comitè. “Un fet difícil d’entendre, especialment en un moment en què la coordinació entre els reguladors independents espanyols i europeus és més necessària que mai, en un context en què la comunicació i la seva incidència en la ciutadania en l’entorn tecnològic actual representen un repte històric”, concreta el comunicat conjunt publicat pels tres ens.