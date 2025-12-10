Les principals plataformes de streaming encara menystenen el català, segons un estudi del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), i des del 2021 fins ara han incrementat molt poc el seu catàleg de continguts doblat o subtitulat en llengua catalana. L’única plataforma que mostra un alt percentatge de continguts en català és Filmin, que és l’única plataforma amb seu social a Catalunya. Aquesta inclou el català a 2.350 títols del seu catàleg (20,7%) i ha crescut 2 punts respecte de l’any 2021 quan oferia 1.949 títols en català (18,9%).
En canvi, Disney+, Max, Netflix i Prime Video ofereixen uns percentatges molt pobres de continguts en llengua catalana. En concret, Prime Video, el 762 (9,5%); Netflix, el 339 (3,5%); Max, el 113 (3,2%), i Disney+, el 82 (2,2%). Aquestes xifres són superiors a les del 2021, però és que aleshores la presència del català era residual: Prime Video oferia 71 títols en català, la qual cosa suposava l’1,3% del catàleg; Netflix, 30 (0,5%); Max, 1 (0,1%), i Disney+, 3 (0,2%). Entre totes aquestes, cal destacar el servei d’Amazon, que ha crescut vuit punts. Amb tot, el CAC considera que les xifres actuals representen un “increment notable” en relació amb l’informe elaborat fa quatre anys.
El format de presència del català el 2025 és majoritàriament l’àudio, doblat o en llengua original, si bé la proporció d’obres disponibles en català només en subtítols és del 63,7% a Netflix; del 37,3% a Filmin; del 26,5% a Prime Video, i del 8,8% a Max. El conseller del CAC responsable de l’àmbit de continguts, Enric Casas, ha manifestat que és una notícia “molt positiva” constatar que la presència del català a les plataformes s’ha incrementat, però ha recomanat a les plataformes agafar Filmin com a “referent”. “Seria desitjable que les altres plataformes continuessin aquesta línia. Els milions d’abonats catalans mereixen disposar d’una oferta encara més àmplia en llengua catalana a les plataformes”, ha destacat.
Obres en català a les primeres pantalles de la interfície
L’informe recull també que les cinc plataformes analitzades ubiquen les obres disponibles en català a les primeres pantalles de la interfície “en una proporció superior a l’existent realment al catàleg“. Així, col·locant les obres disponibles en llengua catalana a les primeres pantalles del menú, el resultat és “una aparença subjectiva d’una oferta més gran de títols en llengua catalana”. A més, de les obres que apareixen a la primera pantalla que apareix en obrir l’aplicació, estan disponibles en català un 37,5%, en el cas de Filmin; un 26,3%, a Prime Video; un 41,7%, a Netflix; i un 10%, a Disney+. Aquí hi ha una l'”excepció notable” de Max, on la presència d’aquesta llengua és nul·la.
Tot i això, si s’observen les primeres pantalles de perfils infantils, la presència del català es redueix. En concret, del 2,2% real del catàleg sencer de Disney+, es passa a la meitat (1,1%) en les primeres pantalles d’un perfil infantil, amb la particularitat que el percentatge de català en les primeres quatre pantalles és del 0%. L’informe del CAT també assenyala que només Netflix i Filmin incorporen funcionalitats específiques per identificar i accedir a obres amb àudio o subtítols en català.