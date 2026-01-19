La plataforma catalana Filmin ha reaccionat a la polèmica per la programació del documental Ícaro: la semana en llamas, que blanqueja l’actuació de la policia espanyola a Urquinaona arran de les protestes a la sentència del Procés del 2019, i ha defensat la seva inclusió en l’empresa de vídeos a demanda. El cofundador i director editorial de la companyia, Jaume Ripoll, s’ha mostrat conscient que els fets del Primer d’Octubre són “una ferida oberta per a la societat catalana”, i ha remarcat que la inclusió del documental en el catàleg de la plataforma “no equival a subscriure’n l’enfocament”. Així mateix, ha volgut deixar clar que Filmin “no censura pel·lícules per la seva orientació ideològica” i ha defensat que la seva inclusió dins el seu catàleg és un símptoma de “pluralitat”.
“Som una empresa amb seu a Barcelona, fundada el 2007, i sabem que aquest debat no és abstracte: travessa famílies, cercles d’amistats i entorns laborals”, admet Ripoll en una carta difosa a través de les xarxes socials, i també s’ha mostrat comprensiu amb “el malestar i les crítiques” que ha suscitat el documental. El cofundador de la companyia apunta que el documental, com qualsevol obra, té “un punt de vista” i “no pretén abastar tota la complexitat del que va passar”. Tot i això, ha remarcat que el documental no ha estat produït ni distribuït per Filmin. “És una incorporació per temps limitat que deixa el catàleg el 31 de gener”.
Jaume Ripoll ha defensat el “compromís” de la plataforma amb el cinema i el documental “com a eines per entendre, contrastar i debatre dins el marc legal”. “Creiem que a pluralitat no es proclama: es demostra amb un catàleg tan divers com el nostre” diu, i recorda que hi ha diversos treballs vinculats al debat “polític i cultural català”, com ara L’endemà, Catalunya-Espanya, Ciutat morta‘ o Quatre d’onze, castell per la independència.
Disculpeu el silenci.— Jaume Ripoll Vaquer (@JaumeRV) January 19, 2026
Entenc la sorpresa i la decepció d’alguns de vosaltres pel que fa a l’estrena d’“Ícaro”; permeteu-me compartir una reflexió al respecte.
Moltes gràcies a tots els qui ens ajudeu amb crítiques constructives.
Tant de bo continuem molts anys junts en aquest… pic.twitter.com/r9Q5MKQWWe
Ripoll reivindica l'”esperit crític”
Davant la reacció d’usuaris que s’han donat de baixa de la plataforma per la inclusió del documental i les crides al boicot a la companyia, el cofundador de Filmin agraeix els missatges que han rebut i assegura que els llegeixen amb “respecte”. “Ens ajuden a pensar i a millorar”, apunta, però considera “important” recordar que el cinema “no ha de servir per confirmar el que ja pensem, sinó també per ajudar-jos a mirar de cara allò que ens incomoda, amb esperit crític”.