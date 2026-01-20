La inclusió del documental Ícaro: la semana en llamas a la plataforma Filmin està portant cua. Primer va ser una campanya de boicot contra la pel·lícula que aborda com van viure els agents de la policia espanyola la seva actuació contra els manifestants que van protestar a la Via Laietana i la plaça Urquinaona per la sentència del Tribunal Suprem en el judici del Procés, la tardor de l’any 2019. Després van arribar, ahir a la tarda, les explicacions del cofundador i director editorial de la companyia catalana, Jaume Ripoll, que aquest matí ha denunciat unes pintades a la seu que l’empresa que gestiona la plataforma de vídeo a demanda té a Barcelona. Unes pintades que tracten la companyia de “col·laboracionistes amb la repressió espanyola”, i que han despertat la solidaritat del bloc del 155, en tot el seu espectre. Sectors de l’espanyolisme ara enfrontats entre ells, s’han retrobat arran d’aquest afer. Dirigents de partits espanyolistes i ultres, entitats espanyolistes i periodistes considerats progressistes, entre altres, han donat suport públic a Jaume Ripoll.
El cofundador de Filmin és nascut a Palma i també ha rebut el suport de la presidenta de les Illes Balears, la popular Magda Prohens, que s’ha expressat en termes molt dramàtics sobre la pintada. “La meva condemna davant aquest atac contra la llibertat d’expressió i el pluralisme amb aquest acte vandàlic a les oficines de Filmin a Barcelona”, ha manifestat la dirigent del PP, partit que va aplicar el 155 després que el Senat el validés amb els seus vots i els del PSOE, Ciutadans i Coalició Canària.
La meva condemna davant aquest atac contra la llibertat d’expresió i el pluralisme amb aquest acte vandàlic a les oficines de @Filmin a Barcelona i tot el meu ànim i suport al seu cofundador i director editorial @JaumeRV. https://t.co/7LQX20dmzi— Marga Prohens (@MargaProhens) January 20, 2026
Un altre dirigent popular que s’hi ha pronunciat ha estat el líder del partit a Catalunya. Alejandro Fernández ha lamentat la pintada i ha subratllat que “la malaltia del fanatisme continua ben present a Catalunya, malauradament”. També el senador i coordinador general del PPC, Juan Milián, ha donat “ànims” al cofundador de Filmin i ha dit que “als fanàtics no els agrada el pluralisme ni la llibertat”. “Filmin és una plataforma collonuda. A casa hi continuarem subscrits durant molts anys”, ha apuntat.
Ho sento molt. La malaltia del fanatisme continua ben present a Catalunya, malauradament. Una abraçada— Alejandro Fernández (@alejandroTGN) January 20, 2026
Tot i que l’òrbita del PSC es manté en un silenci que vol ser discret i quedar al marge d’aquesta polèmica incòmoda per a ells, des d’un nivell intermedi del PSOE s’ha escapat algun comentari: des de la comarca saragossana dels Monegres, l’alcalde de Bujaraloz, el socialista Darío Villagrasa, ha donat suport a l’equip de la plataforma de vídeos a demanda i ha lloat el “treball avantguardista” de l’empresa, i ha demanat que les “pintades o els crits dels intolerants no empetiteixin el valor de la cultura i de la llibertat”.
Ánimo al equipo de @Filmin. Y gracias por su trabajo vanguardista en la apuesta por la cultura a través de su plataforma.— Darío Villagrasa (@Darvilvil) January 20, 2026
Hay que ver cine, nos hará mejores.
Que las pintadas o los gritos de los intolerantes no empequeñezcan el valor de la cultura y de la libertad. 📽 https://t.co/w1rvwZnoko
També hi ha dit la seva l’exdirigent i exdiputat de Ciutadans Jordi Cañas, que ha compartit cartells de Nosaltres Sols!, la formació fundada per Daniel Cardona l’any 1931, i ha titllat de “feixista” la formació juvenil independentista que es va crear l’any 2019, arran de les protestes contra la sentència del Procés, i va fundar de nou Nosaltres Sols! Cañas ha subratllat que les pintades són una acció “preocupant”.
¿Triste? No, preocupante y serio. Son los de Nosaltres Sols, unos fascistas. Solo por esto hay que ver el documental. pic.twitter.com/FxgGHtk6rD— Jordi Cañas (@jordi_canyas) January 20, 2026
Des del perfil oficial de Vox a Gerona també han donat suport al candidat amb un missatge en català que posteriorment han acabat esborrant. El comentari de suport deia que “els separatistes mai entendran que l’enemic no és Espanya”. “Els carrers són plens d’inseguretat, immigració i ocupació, i encara tenen al cap el cop d’estat del 2017”, afegien. Tot i que l’han esborrat, alguns usuaris l’havien recollit i es podia veure.
VOX defensant Filmin no entrava a la meva porra del 2026, ho he d’admetre. pic.twitter.com/Xppv2Twmif— Marc Lesan (@Marc_Lesan) January 20, 2026
“Fanàtics hispanòfobs i “gentussa covarda”
L’entitat espanyolista Societat Civil Catalana també s’ha solidaritzat amb el responsable de Filmin i han atacat els “fanàtics hispanòfobs que han fet de l’odi la seva manera de vida”. “Han inclòs Filmin a la llista de traïdors i col·laboracionistes per distribuir un documental sobre els aldarulls del procés en què es dona veu a agents de la Policia Nacional”, han constatat.
Fanáticos hispanófobos que han hecho del odio su modo de vida han incluido a @filmin en la lista de traidores y colaboracionistas por distribuir un documental sobre los altercados del procés en el que se da voz a agentes de la Policía Nacional.

Nuestra solidaridad, @JaumeRV.
Nuestra solidaridad, @JaumeRV. https://t.co/QKAZlTVxk4
També s’hi ha pronunciat Josep Ramon Bosch, expresident d’aquesta entitat espanyolista, que ha donat la benvinguda a Ripoll “al paradís dels botiflers”. “Som molts. Som la majoria”, ha remarcat.
Benvinguts al paradis dels botiflers. Som molts. Som la majoria.— Mon Bosch i Codina 🇪🇺 (@josepramonbosch) January 20, 2026
D’altra banda, també hi ha hagut periodistes considerats progressistes que han volgut donar suport al cofundador de Filmin. És el cas de la periodista de la Sexta Ana Pastor, que ha qualificat de “gentussa covarda” als autors de la pintada, o del periodista de cinema d’El País Gregorio Belinchón, que s’ha solidaritzat amb Filmin “després del boicot pel documental sobre els aldarulls del procés” i ha denunciat que “han patit vandalisme a la seva seu”.
Gentuza cobarde. Un abrazo al equipo de @Filmin https://t.co/7jukg8hXUr— Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) January 20, 2026
