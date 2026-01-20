La inclusión del documental Ícaro: la semana en llamas en la plataforma Filmin está causando revuelo. Primero fue una campaña de boicot contra la película que aborda cómo vivieron los agentes de la policía española su actuación contra los manifestantes que protestaron en la Via Laietana y la plaza Urquinaona por la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del Procés, en el otoño de 2019. Luego llegaron, ayer por la tarde, las explicaciones del cofundador y director editorial de la compañía catalana, Jaume Ripoll, quien esta mañana ha denunciado unas pintadas en la sede que la empresa que gestiona la plataforma de vídeo bajo demanda tiene en Barcelona. Unas pintadas que tratan a la compañía de «colaboracionistas con la represión española», y que han despertado la solidaridad del bloque del 155, en todo su espectro. Sectores del españolismo ahora enfrentados entre ellos, se han reencontrado a raíz de este asunto. Dirigentes de partidos españolistas y ultras, entidades españolistas y periodistas considerados progresistas, entre otros, han dado apoyo público a Jaume Ripoll.

El cofundador de Filmin nació en Palma y también ha recibido el apoyo de la presidenta de las Islas Baleares, la popular Magda Prohens, que se ha expresado en términos muy dramáticos sobre la pintada. «Mi condena ante este ataque contra la libertad de expresión y el pluralismo con este acto vandálico en las oficinas de Filmin en Barcelona», ha manifestado la dirigente del PP, partido que aplicó el 155 después de que el Senado lo validara con sus votos y los del PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria.

Mi condena ante este ataque contra la libertad de expresión y el pluralismo con este acto vandálico en las oficinas de @Filmin en Barcelona y todo mi ánimo y apoyo a su cofundador y director editorial @JaumeRV. https://t.co/7LQX20dmzi — Marga Prohens (@MargaProhens) January 20, 2026

Otro dirigente popular que se ha pronunciado ha sido el líder del partido en Cataluña. Alejandro Fernández ha lamentado la pintada y ha subrayado que «la enfermedad del fanatismo continúa muy presente en Cataluña, lamentablemente». También el senador y coordinador general del PPC, Juan Milián, ha dado «ánimos» al cofundador de Filmin y ha dicho que «a los fanáticos no les gusta el pluralismo ni la libertad». «Filmin es una plataforma estupenda. En casa seguiremos suscritos durante muchos años», ha apuntado.

Lo siento mucho. La enfermedad del fanatismo continúa muy presente en Cataluña, lamentablemente. Un abrazo — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) January 20, 2026

A pesar de que la órbita del PSC se mantiene en un silencio que quiere ser discreto y quedar al margen de esta polémica incómoda para ellos, desde un nivel intermedio del PSOE se ha escapado algún comentario: desde la comarca zaragozana de Los Monegros, el alcalde de Bujaraloz, el socialista Darío Villagrasa, ha apoyado al equipo de la plataforma de vídeos bajo demanda y ha elogiado el «trabajo vanguardista» de la empresa, y ha pedido que las «pintadas o los gritos de los intolerantes no empequeñezcan el valor de la cultura y de la libertad».

Ánimo al equipo de @Filmin. Y gracias por su trabajo vanguardista en la apuesta por la cultura a través de su plataforma.



Hay que ver cine, nos hará mejores.



Que las pintadas o los gritos de los intolerantes no empequeñezcan el valor de la cultura y de la libertad. 📽 https://t.co/w1rvwZnoko — Darío Villagrasa (@Darvilvil) January 20, 2026

También ha opinado al respecto el exdirigente y exdiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, que ha compartido carteles de Nosaltres Sols!, la formación fundada por Daniel Cardona en 1931, y ha calificado de «fascista» a la formación juvenil independentista que se creó en 2019, a raíz de las protestas contra la sentencia del Procés, y fundó de nuevo Nosaltres Sols! Cañas ha subrayado que las pintadas son una acción «preocupante».

¿Triste? No, preocupante y serio. Son los de Nosaltres Sols, unos fascistas. Solo por esto hay que ver el documental. pic.twitter.com/FxgGHtk6rD — Jordi Cañas (@jordi_canyas) January 20, 2026

Desde el perfil oficial de Vox en Gerona también han apoyado al candidato con un mensaje en catalán que posteriormente han acabado borrando. El comentario de apoyo decía que «los separatistas nunca entenderán que el enemigo no es España». «Las calles están llenas de inseguridad, inmigración y ocupación, y aún tienen en mente el golpe de estado de 2017», añadían. Aunque lo han borrado, algunos usuarios lo habían recogido y se podía ver.

VOX defendiendo Filmin no entraba en mi pronóstico de 2026, lo debo admitir. pic.twitter.com/Xppv2Twmif — Marc Lesan (@Marc_Lesan) January 20, 2026

«Fanáticos hispanófobos y «gentuza cobarde»

La entidad españolista Societat Civil Catalana también se ha solidarizado con el responsable de Filmin y han atacado a los «fanáticos hispanófobos que han hecho del odio su modo de vida». «Han incluido a Filmin en la lista de traidores y colaboracionistas por distribuir un documental sobre los disturbios del procés en el que se da voz a agentes de la Policía Nacional», han constatado.

Fanáticos hispanófobos que han hecho del odio su modo de vida han incluido a @filmin en la lista de traidores y colaboracionistas por distribuir un documental sobre los altercados del procés en el que se da voz a agentes de la Policía Nacional.



Nuestra solidaridad, @JaumeRV. https://t.co/QKAZlTVxk4 — Societat Civil Catalana (@Societatcc) January 20, 2026

También se ha pronunciado Josep Ramon Bosch, expresidente de esta entidad españolista, quien ha dado la bienvenida a Ripoll «al paraíso de los botiflers». «Somos muchos. Somos la mayoría», ha remarcado.

Bienvenidos al paraíso de los botiflers. Somos muchos. Somos la mayoría. — Mon Bosch i Codina 🇪🇺 (@josepramonbosch) January 20, 2026

Por otro lado, también ha habido periodistas considerados progresistas que han querido apoyar al cofundador de Filmin. Es el caso de la periodista de la Sexta Ana Pastor, que ha calificado de «gentuza cobarde» a los autores de la pintada, o del periodista de cine de El País Gregorio Belinchón, que se ha solidarizado con Filmin «tras el boicot por el documental sobre los disturbios del procés» y ha denunciado que «han sufrido vandalismo en su sede».

Gentuza cobarde. Un abrazo al equipo de @Filmin https://t.co/7jukg8hXUr — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) January 20, 2026