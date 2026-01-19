La plataforma catalana Filmin estrenó el pasado 9 de enero el documental Ícaro: la semana en llamas, que justifica y blanquea la actuación de la Policía Nacional contra los manifestantes independentistas que salieron a la calle para protestar contra la sentencia del Procés en el año 2019, lo que se conoce como la batalla de Urquinaona. El documental solo explica los hechos desde una única perspectiva, la de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la policía nacional española. Hasta ahora había pasado desapercibido, a pesar de haber sido promocionado por sindicatos policiales como JUPOL, pero un tuit elogiándolo de la exdiputada de Vox Macarena Olona ha provocado que muchos usuarios catalanes hayan mostrado públicamente su rechazo y hayan anunciado que se dan de baja de la plataforma de vídeo bajo demanda.

Olona publicó el sábado un comentario elogiando el documental, que es obra de Elena G. Cedillo y Susana Alonso y no se ha estrenado hasta ahora a pesar de que se terminó de producir en el año 2022. La exdirigente de la formación de Santiago Abascal destacó que lloró de «orgullo, respeto y mucha impotencia» y lo calificó de «obligatorio» para escuelas y academias policiales españolas. Este comentario ha generado una avalancha de comentarios por parte de usuarios de X, que no entienden cómo una empresa fundada en Barcelona y con un gran compromiso con el catalán, ha abierto las puertas de su catálogo a un documental que invisibiliza el independentismo, que son tratados de «masa violenta», ignora casos de violencia policial injustificada y describe a los policías españoles como «héroes».

🔴🔴 Instamos a todos los que se consideren catalanes, valencianos, mallorquines, menorquines, ibicencos, formenterenses, andorranos y/o alguereses y que estén dados de alta en @FilminCAT y/o @Filmin a darse de baja inmediatamente. Se acabó la broma. https://t.co/ZpyB9VfUN2 — Tornada 3XL (@tornada3xl) January 18, 2026

Los usuarios no solo se han limitado a mostrar su indignación, sino que también se están dando de baja de la plataforma de pago y, por ejemplo, el periodista y exdiputado de la CUP Antonio Baños ha pedido «boicot a Filmin». Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del presidente Carles Puigdemont, ha hecho un llamado a «anular las suscripciones a Filmin» porque programa «estas basuras de los españoles». Desde la cuenta Tornada 3XL invitan a todos los que se consideren catalanes, valencianos, mallorquines, menorquines, ibicencos, formenterenses, andorranos y/o alguereses y que estén dados de alta en Filmin a darse de baja «inmediatamente». «Se acabó la broma», sentencian. También se han pronunciado desde Acció Cassandra. El abogado Lluís Gibert ha animado a todos los catalanes a no pagar «ni un euro más por un espacio que ahora promueve mensajes de extrema derecha y de represión contra minorías nacionales, con documentales que se posicionan en contra del ejercicio pacífico de las libertades democráticas». «Que os mantenga la Policía española», ha remachado.

Ya podéis anular las suscripciones a @Filmin @FilminCAT que programan estas basuras de los españoles… https://t.co/Q4KQ64veYW — Josep Lluís Alay (@josepalay) January 18, 2026

Hecho @FilminCAT. Cliente de muchos años. Ahora llamad a la Policía española para conseguir nuevas suscripciones. Seguro que tenéis un gran éxito. Los veo muy aficionados al cine europeo. pic.twitter.com/9eTWGKtKap — Lluís Gibert (@lluisgibert) January 19, 2026

Avalancha de bajas: «Es una vergüenza»

Muchos usuarios han compartido la captura de pantalla de su baja de la plataforma y de los motivos que les han empujado a tomar esta decisión. La abogada, profesora y activista Neus Torbisco también se ha dado de baja del servicio de vídeo bajo demanda y ha expuesto que es «una vergüenza el documental» porque, según ha remarcado, «ignora absolutamente el trasfondo» de la protesta masiva contra la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del Procés. «Ninguna mínima reflexión sobre el significado de la sentencia, sobre la democracia, el derecho de protesta y otros derechos humanos como la autodeterminación, o los límites de la violencia política policial del estado para reprimir a un pueblo que defendía a los líderes políticos criminalizados por promover un referéndum pacífico».

Nos hemos dado de baja de @FilminCAT. Una vergüenza el documental que ignora absolutamente el trasfondo de la protesta masiva contra la ST del TS en el juicio “al procès”. Ninguna mínima reflexión sobre el significado de la ST, sobre la democracia, el derecho de protesta y otros derechos… — Neus Torbisco Casals🎗 (@casals_neus) January 18, 2026

«Me doy de baja porque habéis añadido un ‘documental’ que naturaliza la violencia española contra la población de mi país. Es profundamente insultante”, creo que la decisión editorial de emitir el documental filo-fascista, que blanquea la violencia policial, va contra mis principios» o “habéis estrenado un documental infecto que legitima la violencia de la policía española” son algunos de los argumentos que se han trasladado a la empresa. También hay gente que ha anunciado que abandona Filmin por «cooperar con el ‘A por ellos‘ contra los catalanes pacíficos y demócratas». Y, finalmente, hay muchos que han optado por un conciso: «Adiós, Filmin».