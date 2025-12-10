Las principales plataformas de streaming aún menosprecian el catalán, según un estudio del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), y desde 2021 hasta ahora han incrementado muy poco su catálogo de contenidos doblados o subtitulados en lengua catalana. La única plataforma que muestra un alto porcentaje de contenidos en catalán es Filmin, que es la única plataforma con sede social en Cataluña. Esta incluye el catalán en 2.350 títulos de su catálogo (20,7%) y ha crecido 2 puntos respecto al año 2021 cuando ofrecía 1.949 títulos en catalán (18,9%).

En cambio, Disney+, Max, Netflix y Prime Video ofrecen unos porcentajes muy pobres de contenidos en lengua catalana. En concreto, Prime Video, 762 (9,5%); Netflix, 339 (3,5%); Max, 113 (3,2%), y Disney+, 82 (2,2%). Estas cifras son superiores a las de 2021, pero es que entonces la presencia del catalán era residual: Prime Video ofrecía 71 títulos en catalán, lo que suponía el 1,3% del catálogo; Netflix, 30 (0,5%); Max, 1 (0,1%), y Disney+, 3 (0,2%). Entre todas estas, cabe destacar el servicio de Amazon, que ha crecido ocho puntos. Con todo, el CAC considera que las cifras actuales representan un «incremento notable» en relación con el informe elaborado hace cuatro años.

El formato de presencia del catalán en 2025 es mayoritariamente el audio, doblado o en lengua original, si bien la proporción de obras disponibles en catalán solo en subtítulos es del 63,7% en Netflix; del 37,3% en Filmin; del 26,5% en Prime Video, y del 8,8% en Max. El consejero del CAC responsable del ámbito de contenidos, Enric Casas, ha manifestado que es una noticia “muy positiva” constatar que la presencia del catalán en las plataformas ha incrementado, pero ha recomendado a las plataformas tomar a Filmin como «referente». «Sería deseable que las otras plataformas continuaran esta línea. Los millones de abonados catalanes merecen disponer de una oferta aún más amplia en lengua catalana en las plataformas», ha destacado.

Netflix en la televisión | Pixabay

Obras en catalán en las primeras pantallas de la interfaz

El informe recoge también que las cinco plataformas analizadas ubican las obras disponibles en catalán en las primeras pantallas de la interfaz «en una proporción superior a la existente realmente en el catálogo«. Así, colocando las obras disponibles en lengua catalana en las primeras pantallas del menú, el resultado es «una apariencia subjetiva de una oferta más grande de títulos en lengua catalana». Además, de las obras que aparecen en la primera pantalla que aparece al abrir la aplicación, están disponibles en catalán un 37,5%, en el caso de Filmin; un 26,3%, en Prime Video; un 41,7%, en Netflix; y un 10%, en Disney+. Aquí hay una «excepción notable» de Max, donde la presencia de esta lengua es nula.

Aún así, si se observan las primeras pantallas de perfiles infantiles, la presencia del catalán se reduce. En concreto, del 2,2% real del catálogo completo de Disney+, se pasa a la mitad (1,1%) en las primeras pantallas de un perfil infantil, con la particularidad de que el porcentaje de catalán en las primeras cuatro pantallas es del 0%. El informe del CAT también señala que solo Netflix y Filmin incorporan funcionalidades específicas para identificar y acceder a obras con audio o subtítulos en catalán.