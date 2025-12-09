Netflix, que recientemente ya permite filtrar los contenidos disponibles en catalán, ha incorporado a Netflix 83 doblajes en una semana y ha duplicado el número de títulos doblados al catalán disponibles para sus suscriptores: de 80 a 160. Esto ha sido posible gracias a la colaboración entre el Departamento de Política Lingüística, 3Cat y las distribuidoras cinematográficas, y el Gobierno subraya en un comunicado que esta cantidad de nuevos títulos doblados al catalán es el «incremento más importante» desde la creación de la compañía estadounidense, que aún excluye la lengua catalana de la configuración.

Entre los nuevos títulos disponibles están El Señor de los Anillos, Batman, Ocean’s Eleven, Matrix, Mad Max, Regreso al futuro, Los juegos del hambre, V de Vendetta o siete títulos del estudio Ghibli, entre los cuales Mi vecino Totoro, El castillo en el cielo y El castillo ambulante. Todos estos títulos se suman a los más de 80 títulos doblados al catalán que la plataforma de streaming ya ofrecía en su catálogo, así como a la treintena de series y películas en versión original catalana como Casa en llamas, Crímenes, Plats Bruts, Teresina S.A., Les de l’hoquei o Bienvenidos a la familia, entre otros. Además, Netflix cuenta con más de 300 títulos subtitulados en catalán, vasco y gallego.

Ampliem les pel·lícules doblades en català a Netflix. Perquè una llengua sigui completa, cal que hi hagi una oferta cultural i comunicativa rica, variada i atractiva per a tots els públics. Aquest és el nostre objectiu. https://t.co/5LbH4gLjEz — F. Xavier Vila (@VilaFx) December 9, 2025

El consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha celebrado estas nuevas películas dobladas al catalán en Netflix a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, y ha defendido que «para que una lengua sea completa, debe haber una oferta cultural y comunicativa rica, variada y atractiva para todos los públicos». «Este es nuestro objetivo», ha añadido. De hecho, el Departamento de Política Lingüística trabaja con varias distribuidoras y plataformas con el objetivo de incrementar la oferta disponible en catalán. Además de Netflix, desde el año 2023 ha enviado más de 600 audios de 3Cat a HBO Max, que incluyen cerca de 150 películas y 500 capítulos de serie. En el caso de Filmin, ya se han incorporado 110 doblajes de 3Cat.

Los 83 títulos que se han añadido a Netflix: