Netflix, que recentment ja permet filtrar els continguts disponibles en català, ha incorporat a Netflix 83 doblatges en una setmana i ha duplicat el nombre de títols doblats al català disponibles per als seus subscriptors: de 80 a 160. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració entre el Departament de Política Lingüística, 3Cat i les distribuïdores cinematogràfiques, i el Govern subratlla en un comunicat que aquesta vuitantena de títols nous doblats al català és l’”increment més important” des de la creació de la companyia nord-americana, que encara exclou la llengua catalana de la configuració.
Entre els nous títols disponibles hi ha el Senyor dels Anells, Batman, Ocean’s Eleven, Matrix, Mad Max, Retorn al futur, Els jocs de la fam, V de Vendetta o set títols de l’estudi Ghibli, entre els quals El meu veí Totoro, El castell al cel i El castell ambulant. Tots aquests títols se sumen als més de 80 títols doblats al català que la plataforma d’streaming ja oferia al seu catàleg, així com a la trentena de sèries i pel·lícules en versió original catalana com Casa en flames, Crims, Plats Bruts, Teresina S.A., Les de l’hoquei o Benvinguts a la família, entre altres. A més, Netflix compta amb més de 300 títols subtitulats en català, basc i gallec.
Ampliem les pel·lícules doblades en català a Netflix. Perquè una llengua sigui completa, cal que hi hagi una oferta cultural i comunicativa rica, variada i atractiva per a tots els públics. Aquest és el nostre objectiu. https://t.co/5LbH4gLjEz— F. Xavier Vila (@VilaFx) December 9, 2025
El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha celebrat aquestes noves pel·lícules doblades al català a Netflix a través del seu compte de la xarxa social X, abans Twitter, i ha defensat que “perquè una llengua sigui completa, cal que hi hagi una oferta cultural i comunicativa rica, variada i atractiva per a tots els públics”. “Aquest és el nostre objectiu”, ha afegit. De fet, el Departament de Política Lingüística treballa amb diverses distribuïdores i plataformes amb l’objectiu d’incrementar l’oferta disponible en català. A banda de Netflix, des de l’any 2023 ha enviat més de 600 àudios de 3Cat a HBO Max, que inclouen prop de 150 pel·lícules i 500 capítols de sèrie. En el cas de Filmin, ja s’hi han incorporat 110 doblatges de 3Cat.
Els 83 títols que s’han afegit a Netflix:
- Amor amb preavís
- Annabelle: Creation
- Arma letal
- Arma letal 2
- Arma letal 3
- Arma letal 4
- Astèrix a Bretanya
- Astèrix i la sorpresa del Cèsar
- Batman Begins
- Batman forever
- Bee Movie
- Beetlejuice Beetlejuice
- Charlie i la fàbrica de xocolata
- Coco, de la rebel·lia a la llegenda de Chanel
- Com gats i gossos
- Com gats i gossos: La venjança de la Kitty Galore
- Constantine
- Contact
- Desafiament total
- El castell al cel
- El castell ambulant
- El cavaller fosc
- El cavaller fosc: La llegenda reneix
- El confident
- El dia de Sant Valentí
- El fugitiu
- El gran Gatsby
- El meu veí Totoro
- El retorn de Batman
- El ritu
- El senyor dels anells: El retorn del rei
- El senyor dels anells: La germandat de l’anell
- El truc final
- Els jocs de la fam
- Els ponts de Madison
- Fast and furious: Encara més ràpid
- Firewall
- Furiosa: De la saga Mad Max
- Ha nascut una estrella
- Happy Feet
- Happy Feet 2
- Haru al regne dels gats
- I que li agradin els gossos
- Kiki, l’aprenent de bruixa
- Kong: L’illa Calavera
- L’aviador
- L’expedient Warren
- L’expedient Warren: El cas Enfield
- L’home d’acer
- L’ultimàtum de Bourne
- La casa del llac
- La Lego Ninjago pel·lícula
- La núvia cadàver
- Llanterna verda
- Looney Tunes: De nou en acció
- Lorax: A la recerca de la trúfula perduda
- Mad Max: Fúria a la carretera
- Matrix Resurrections
- Megalodon 2: La fossa
- Miss agent especial
- Missatge en una ampolla
- Murmuris del cor
- Nausica a de la vall del vent
- O ara o mai
- Ocean’s Eleven
- Ocean’s Twelve
- Ocean’s Thirteen
- Pacific rim
- Paddington 2
- Polar Express
- Posidó
- Projecte X
- Quin parell de polis
- R3ssaca
- Ressaca a Las Vegas
- Ressaca a Las Vegas: Ara a Tailàndia
- Retorn al futur
- Scooby-Doo
- Scooby-Doo 2: Desbocat
- TMNT: Tortugues ninja joves mutants
- Twisters
- V de Vendetta
- Wonder woman