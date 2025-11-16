La plataforma de contingut audiovisual Netflix ja permet filtrar els continguts en llengua catalana a les aplicacions de televisors intel·ligents, mòbils i tauletes. Aquest pas es produeix més de tres anys després que Netflix incorporés els primers títols en llengua catalana, però la plataforma de vídeos no permet configurar el menú en català. Per trobar sèries i pel·lícules en català només cal escriure “catalan” –en anglès– al cercador de l’aplicació de la plataforma. “Si voleu trobar-les totes, feu la cerca a l’app del televisor”, recomana el Departament de Política Lingüística a través del compte de la xarxa social X, on ha fet públic aquesta nova funcionalitat.
Així mateix, la Conselleria de Francesc Xavier Vila detalla que aquesta nova funcionalitat s’afegeix a l’“explorador d’idiomes” que Netflix ja oferia a la versió d’escriptori. “De moment, dona resultats més complets que les aplicacions”, remarca, i deixa clar que cal continuar treballant perquè Netflix “visibilitzi els continguts en català i hi faciliti l’accés”. La batalla amb Netflix pel català ve de lluny i l’any 2022 es va arribar a un primer compromís per impulsar la presència del català al seu servei.
L’aleshores consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va anunciar un acord amb Netflix per incorporar els primers títols en català, i fixar que cada any s’havien d’incloure 70 pel·lícules en català cada any. Aquest acord també es va aplicar a les llengües gallega i basca. Totes les opcions de llengua són finançades per la mateixa plataforma de vídeo a la carta, i, a més, estan disponibles als 190 països en els quals el servei té subscriptors.
La plataforma @NetflixES ja permet filtrar els continguts en llengua catalana a les apps de smart TV, mòbils i tauletes. Si voleu trobar-hi pel·lícules i sèries en català, escriviu “Catalan” al cercador. Si voleu trobar-les totes, feu la cerca a l’app del televisor. pic.twitter.com/BVnVE1tXiv— Audiovisual en català (@audiovisual_cat) November 15, 2025
Insatisfacció per part dels catalanoparlants
Tot i això, els catalanoparlants veuen insuficient la presència de l’idioma al món digital. Una dada dels estudis que fa el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) i on al voltant del 70% de les persones enquestades que tenen el català com a llengua pròpia consideren insuficient la presència que té en l’àmbit digital. De fet, Plataforma per la Llengua va denunciar que les cinc principals plataformes de vídeo a la carta –Netflix, Disney+, Amazon Prime, Movistar+ i HBO Max– marginen el català fins al punt de no disposar de menú de navegació en català ni en l’aplicació ni en el seu web. L’ONG del català va lamentar l’any 2024 que “l’elecció del català com a llengua d’ús és, senzillament, impossible”. Malgrat que la navegació no està disponible en llengua catalana, sí que es poden trobar continguts en versió doblada al català en totes aquestes plataformes. Una decisió que l’entitat considera que és perquè no se’ls pugui retreure res legalment però sense tractar el català com una llengua com les altres.