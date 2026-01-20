El cofundador y director editorial de Filmin, Jaume Ripoll, ha reconocido que no había visto el documental Ícaro: la semana en llamas antes de contratarlo para el catálogo de la plataforma catalana de vídeos bajo demanda y que tras verlo ha llegado a la conclusión de que «está sesgado» y «es malo». Lo ha dicho en una entrevista en el programa El Món de RAC 1, donde también ha manifestado que la película incluye imágenes que «tienen valor histórico» porque recogen la actuación de la policía española en Urquinaona tras la sentencia del Tribunal Supremo a los dirigentes políticos del Procés.

Después de denunciar esta mañana que la sede de la compañía ha aparecido con pintadas de «colaboracionistas con la represión española», Ripoll ha explicado que si hubiera visto antes el documental no lo habría subido a la plataforma, pero que ahora no puede hacerlo porque hay un contrato firmado con la productora hasta el 31 de enero de 2026 y, en caso de retirarlo, se debería pagar una penalización. Aun así, ha advertido que esta tampoco sería la solución y ha trasladado la polémica que afecta a la plataforma a las librerías. «¿Entramos en las librerías y todos los libros que sean así los quitamos?», ha preguntado.

Un fotograma del documental ‘Ícaro: la semana en llamas’

«Hay más bajas de las que nos gustaría»

También ha hablado de las bajas que ha sufrido la compañía a raíz de la campaña de boicot que se inició en las redes sociales tras conocerse la presencia de este documental en el catálogo de la plataforma, y a pesar de no dar ninguna cifra concreta sobre los usuarios que han cancelado la suscripción, Jaume Ripoll sí ha reconocido que «hay más bajas de las que nos gustaría». Ripoll ha concedido esta declaración al día siguiente de publicar una carta en las redes sociales donde justificaba a medias la inclusión del documental en el catálogo y afirmaba que la inclusión del documental en el catálogo era síntoma de “pluralidad». «Filmin no censura películas por su orientación ideológica», concluyó.