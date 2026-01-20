El cofundador i director editorial de Filmin, Jaume Ripoll, ha reconegut que no havia vist el documental Ícaro: la semana en llamas abans de contractar-lo per al catàleg de la plataforma catalana de vídeos a demanada i que després de veure’l ha arribat a la conclusió que “és esbiaixat” i “és dolent”. Ho ha dit en una entrevista al programa El Món de RAC 1, on també ha manifestat que la pel·lícula inclou imatges que “tenen valor històric” perquè recullen l’actuació de l’actuació de la policia espanyola a Urquinaona després de la sentència del Tribunal Suprem als dirigents polítics del Procés.
Després de denunciar aquest matí que la seu de la companyia ha aparegut amb pintades de “col·laboracionistes amb la repressió espanyola”, Ripoll ha explicat que si hagués vist abans el documental no l’hauria pujat a la plataforma, però que ara no ho pot fer perquè hi ha un contracte signat amb la productora fins al 31 de gener del 2026 i, en cas de despenjar-lo, s’hauria de pagar una penalització. Tot i això, ha advertit que aquesta tampoc seria la solució i ha traslladat la polèmica que afecta la plataforma a les llibreries. “Entrem a les llibreries i tots els llibres que siguin així els traiem?”, ha preguntat.
“Hi ha més baixes de les que ens agradaria”
També ha parlat de les baixes que ha patit la companyia arran de la campanya de boicot que es va iniciar a les xarxes socials després de conèixer la presència d’aquest documental al catàleg de la plataforma, i malgrat no donar cap xifra concreta sobre els usuaris que ha cancel·lat la subscripció, Jaume Ripoll sí que ha reconegut que “hi ha més baixes de les que ens agradaria”. Ripoll ha concedit aquesta l’endemà de publicar una carta a les xarxes socials on justificava a mitges la inclusió del documental al catàleg i afirmava que la inclusió del documental en el catàleg era símptoma de “pluralitat”. “Filmin no censura pel·lícules per la seva orientació ideològica”, va concloure.