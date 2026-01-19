La plataforma catalana Filmin va estrenar el passat 9 de gener el documental Ícaro: la semana en llamas, que justifica i blanqueja l’actuació de Policia Nacional contra els manifestants independentistes que van sortir al carrer per protestar contra la sentència de Procés l’any 2019, el que es coneix com la batalla d’Urquinaona. El documental només explica els fets des d’una única perspectiva, la de la Unitat d’Intervenció Policial (UIP) de la policia nacional espanyola. Fins ara havia passat desapercebut, malgrat que havia estat promocionat per sindicats policials com JUPOL, però un tuit elogiant-lo de l’exdiputada de Vox Macarena Olona ha provocat que molts usuaris catalans hagin mostrat públicament el seu rebuig i hagin anunciat que es donen de baixa de la plataforma de vídeo a demanda.
Olona va publicar dissabte un comentari elogiant el documental, que és obra d’Elena G. Cedillo i Susana Alonso i no s’ha estrenat fins ara malgrat que es va acabar de produir l’any 2022. L’exdirigent de la formació de Santiago Abascal va remarcar que va plorar d'”orgull, respecte i molta impotència” i el va qualificar d'”obligatori” per a escoles i acadèmies policials espanyoles. Aquest comentari ha generat una allau de comentaris per part d’usuaris de X, que no entenen com una empresa fundada a Barcelona i amb un gran compromís amb el català, hagi obert les portes del seu catàleg a un documental que invisibilitza l’independentisme, que són tractats de “massa violenta”, ignora casos de violència policial injustificada i descriu els policies espanyols com “herois”.
🔴🔴 Instem a tothom que es consideri català, valencià, mallorquí, menorquí, eivissenc, formenterenc, andorrà i/o alguerès i que estigui donat d’alta a @FilminCAT i/o @Filmin a donar-s’hi de baixa immediatament. S’ha acabat la broma. https://t.co/ZpyB9VfUN2— Tornada 3XL (@tornada3xl) January 18, 2026
Els usuaris no només s’han limitat a mostrar la seva indignació, sinó que també s’estan donant de baixa de la plataforma de pagament i, per exemple, el periodista i exdiputat de la CUP Antonio Baños ha demanat “boicot a Filmin”. Josep Lluís Alay, cap de l’oficina del president Carles Puigdemont, ha fet una crida a “anul·lar les subscripcions a Filmin” perquè programa “aquestes deixalles dels espanyols”. Des del compte Tornada 3XL conviden tothom que es consideri català, valencià, mallorquí, menorquí, eivissenc, formenterenc, andorrà i/o alguerès i que estigui donat d’alta a Filmin a donar-se de baixa “immediatament”. “S’ha acabat la broma”, sentencien. També s’han pronunciat des d’Acció Cassandra. L’advocat Lluís Gibert ha animat tots els catalans a no pagar “ni un euro més per un espai que ara promou missatges d’extrema dreta i de repressió contra minories nacionals, amb documentals que es posicionen en contra de l’exercici pacífic de les llibertats democràtiques”. “Que us mantingui la Policia espanyola”, ha reblat.
Ja podeu anul·lar les subscripcions a @Filmin @FilminCAT que programen aquestes deixalles dels espanyols… https://t.co/Q4KQ64veYW— Josep Lluís Alay (@josepalay) January 18, 2026
Fet @FilminCAT. Client de molts anys. Ara truqueu la Policia espanyola per tal d’ aconseguir noves subscripcions. Segur que teniu un gran èxit. Els veig molt aficionats al cinema europeu. pic.twitter.com/9eTWGKtKap— Lluís Gibert (@lluisgibert) January 19, 2026
Allau de baixes: “És una vergonya”
Molts usuaris han compartit la captura de pantalla de la seva baixa de la plataforma i dels motius que els han empès a prendre aquesta decisió. L’advocada, professora i activista Neus Torbisco també s’ha donat de baixa del servei de vídeo a demanda i ha exposat que és “una vergonya el documental” perquè, segons ha remarcat, “ignora absolutament el rerefons” de la protesta massiva contra la sentència del Tribunal Suprem en el judici del Procés. “Cap mínima reflexió sobre el significat de la sentència, sobre la democràcia, el dret de protesta i altres drets humans com l’autodeterminació, o els límits de la violència política policial de l’estat per reprimir un poble que defensava els líders polítics criminalitzats per promoure un referèndum pacífic”.
Ens hem donat de baixa de @FilminCAT. Una vergonya el documental que ignora absolutament el rerefons de la protesta massiva contra la ST del TS en el judici “al procès”. Cap mínima reflexió sobre el significat de la ST, sobre la democràcia, el dret de protesta i altres drets…— Neus Torbisco Casals🎗 (@casals_neus) January 18, 2026
“Em dono de baixa perquè heu afegit un ‘documental’ que naturalitza la violència espanyola contra la població del meu país. És profundament insultant”, crec que la decisió editorial d’emetre el documental filo-feixista, que blanqueja la violència policia, va contra els meus principis” o “heu estrenat un documental infecte que legitima la violència de la policia espanyola” són alguns dels arguments que s’han traslladat a l’empresa. També hi ha gent que ha anunciat que abandona Filmin per “cooperar amb l”A por ellos‘ contra els catalans pacífics i demòcrates”. I, finalment, n’hi ha molts que han optat per un concís: “Adéu, Filmin”.
Adéu @FilminCAT i adéu @Filmin pic.twitter.com/v68OAs0knj— Alguer (@manolileonsegur) January 19, 2026
Els acabe de comunicar això pic.twitter.com/CGn3ypK2XT— Rafa Xambó (@RafaXambo) January 18, 2026