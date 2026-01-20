La seu de la plataforma de vídeos a demanda Filmin ha aparegut aquest matí amb pintades per la programació del documental Ícaro: la semana en llamas, que aborda com van viure els agents de la policia espanyola la seva actuació contra les protestes per la sentència del Tribunal Suprem en el judici del Procés, les de la plaça Urquinaona i la Via Laietana, que van durar dies i on el cos espanyol va actuar amb molta duresa. El documental, que només recull el punt de vist dels policies, ha provocat una campanya de boicot a la companyia catalana i una allau de baixes d’usuaris. L’encarregat de difondre la imatge de la pintada ha estat el cofundador i director editorial de la companyia, Jaume Ripoll. “Filmin: Col·laboracionistes amb la repressió espanyola”, ha pintat la formació juvenil independentista Nosaltres Sols!, que ha reivindicat l’actuació.
Prou de victimisme. Justificar-se com ho vas fer té conseqüències. No deixarem en pau qui insulti les víctimes. Us assenyalarem perquè us retracteu.— Nosaltres Sols! (@Nosaltres_Sols_) January 20, 2026
Memòria nacional, llegat de la societat civil organitzada, i fora piolins! https://t.co/jdm9XnJg9y
Jaume Ripoll es declara “fet pols”
Ripoll ha compartit la imatge de la pintada a través del seu compte de la xarxa social X i ha manifestat la seva tristesa per arribar a l’oficina de la plataforma i trobar-se la pintada. “Bastant fet pols, la veritat”, ha manifestat el responsable editorial de Filmin. El comentari de Jaume Ripoll ha estat contestat per part de Nosaltes Sols!, i li ha retret que es victimitzi després del comunicat que va publicar ahir per justificar la inclusió del documental en el catàleg de la plataforma. I no només això, des de l’organització independentista l’adverteixen: “No deixarem en pau qui insulti les víctimes” i que “us assenyalarem perquè us retracteu”. “Memòria nacional, llegat de la societat civil organitzada, i fora piolins!”, han sentenciat.
“Urquinaona ho tornarem a fer”
Des de l’entitat independentista també han difós un vídeo de les pintades a través del seu compte oficial de la xarxa social d’Elon Musk, i, de fet, la denunciada per Jaume Ripoll no és l’única. El vídeo mostra que també han pintat el lema “Urquinaona ho tornarem a fer”, i en el comentari que acompanyen les imatges han exposat que “quan l’espanyolisme caspós i retrògrad s’emociona tal com fa Macarena Olona, queda clar fins a quin punt la cultura continua sent un camp de batalla ideològic”. “El cinema, el teatre, la nostra llengua… haurien de servir per qüestionar el poder i per plantar cara a la dominació”, remarquen.
Quan l’espanyolisme caspós i retrògrad s’emociona tal com fa @Macarena_Olona, queda clar fins a quin punt la cultura continua sent un camp de batalla ideològic.— Nosaltres Sols! (@Nosaltres_Sols_) January 20, 2026
El cinema, el teatre, la nostra llengua… haurien de servir per qüestionar el poder i per plantar cara a la dominació. https://t.co/4YrP8OEBwz pic.twitter.com/FdyxMz1UFQ