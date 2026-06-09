El tret de sortida a la col·laboració entre Disney, el Departament de Política Lingüística i el 3Cat ha permès incrementar l’oferta de contingut de català de Disney+, una platafrma que ja ofereix 128 títols en llengua catalana després d’incorporar 37 doblatges nous que s’emmarquen dins del conveni signat entre la Generalitat i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), per facilitar que els doblatges elaborats per 3Cat arribin també a les plataformes de streaming. En destaquen obres com El diable es vesteix de Prada, Sol a casa, Alien, El sisè sentit, El cigne negre o Braveheart, entre moltes altres.
Aquest conveni ha permès que ja s’hagin afegit a la plataforma d’streaming 30 pel·lícules d’imatge real, 4 d’animació i 3 d’imatge real combinada amb animació. La majoria, concretament 27 títols, provenen del catàleg de 20th Century Studios, que va ser adquirida per The Walt Disney Company l’any 2019. Cinc són produccions de Walt Disney Pictures i la resta són de Touchstone, Hollywood Pictures i Buena Vista. Entre els títols que Disney+ ja oferia en català hi ha els films que s’han doblat gràcies al suport del Departament Política Lingüística, com Hoppers, Zootròpolis 2, Elio, Vaiana 2, Del revés 2 i El regne del planeta dels simis, així com algunes produccions catalanes com la sèrie El mal invisible.
Disney+ va incorporar la llengua catalana com a opció d’idioma en la interfície a finals de desembre del 2023, dos mesos després d’incorporar els primers títols en català en el seu catàleg. oincidint amb l’estrena de Soul, de Pixar Animation, el 25 de desembre. La incorporació de doblatges de 3Cat és una de les actuacions que ha posat en marxa Política Lingüística per ampliar els continguts en llengua catalana a les plataformes audiovisuals, però també ha obert línies d’ajuts específiques per al doblatge i la subtitulació.
Els títols que s’han afegit a Disney+ són els següents:
- A la corda fluixa
- Aigua per a elefants
- Alien
- Alien versus Predator
- Bàsil, el ratolí detectiu
- Big
- Braveheart
- Brooklyn
- Camí de perdició
- El cigne negre
- El club dels poetes morts
- El dia de demà
- El diable es vesteix de Prada
- El planeta dels simis (1968)
- El regne del cel
- El sisè sentit
- El vol del Fènix
- Els pingüins del senyor Popper
- Els rescatadors
- Entre copes
- Garfield 2
- Hitchcock
- Jo, robot
- Joy
- La proposta
- L’aprenenta de bruixa
- L’exòtic Hotel Marigold
- Monuments men
- Oliver i companyia
- Petita miss Sunshine
- Qui ha enredat en Roger Rabbit?
- Sol a casa
- Sol a casa 2: Perdut a Nova York
- Speed
- Taran i la caldera màgica
- Un bon any
- Valors ocults
El català a les plataformes
A banda de Disney+, Política Lingüística manté contacte amb distribuïdores i plataformes per incrementar l’oferta en català i, en un comunicat, subratlla que des de l’any 2023 s’han enviat més de 600 doblatges del catàleg de 3Cat a plataformes com HBO Max, que ja inclou prop de 150 pel·lícules i 500 capítols de sèrie, o a Netflix, que ja ha incorporat 120 doblatges de 3Cat. Filmin, per la seva banda, ja compta aun 180 pel·lícules doblades en català gràcies als àudios de 3Cat. A través d’aquesta línia, el 2025 es va donar suport al doblatge de 349 pel·lícules i 29 temporades de sèrie, i a la subtitulació de 342 pel·lícules i 23 temporades de sèries. Durant la darrera dècada, la Generalitat ha donat suport a l’elaboració de més de 2.300 doblatges i 6.600 subtítols de llargmetratges, a més de 100 doblatges i 470 subtítols de temporades de sèries.