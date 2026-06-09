El inicio de la colaboración entre Disney, el Departamento de Política Lingüística y el 3Cat ha permitido incrementar la oferta de contenido en catalán de Disney+, una plataforma que ya ofrece 128 títulos en lengua catalana tras incorporar 37 doblajes nuevos que se enmarcan dentro del convenio firmado entre la Generalitat y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), para facilitar que los doblajes elaborados por 3Cat lleguen también a las plataformas de streaming. Destacan obras como El diablo se viste de Prada, Solo en casa, Alien, El sexto sentido, Cisne negro o Braveheart, entre muchas otras.

Este convenio ha permitido que ya se hayan añadido a la plataforma de streaming 30 películas de imagen real, 4 de animación y 3 de imagen real combinada con animación. La mayoría, concretamente 27 títulos, provienen del catálogo de 20th Century Studios, que fue adquirida por The Walt Disney Company en el año 2019. Cinco son producciones de Walt Disney Pictures y el resto son de Touchstone, Hollywood Pictures y Buena Vista. Entre los títulos que Disney+ ya ofrecía en catalán están los filmes que se han doblado gracias al apoyo del Departamento de Política Lingüística, como Hoppers, Zootrópolis 2, Elio, Vaiana 2, Del revés 2 y El reino del planeta de los simios, así como algunas producciones catalanas como la serie El mal invisible.

Disney+ incorporó la lengua catalana como opción de idioma en la interfaz a finales de diciembre de 2023, dos meses después de incorporar los primeros títulos en catalán en su catálogo, coincidiendo con el estreno de Soul, de Pixar Animation, el 25 de diciembre. La incorporación de doblajes de 3Cat es una de las acciones que ha puesto en marcha Política Lingüística para ampliar los contenidos en lengua catalana en las plataformas audiovisuales, pero también ha abierto líneas de ayudas específicas para el doblaje y la subtitulación.

Rosa Romà, Genís Roca, Francesc Xavier Vila y Ramon Grau en la alfombra roja de los Premios Crit / ACN

Los títulos que se han añadido a Disney+ son los siguientes:

En la cuerda floja

Agua para elefantes

Alien

Alien versus Predator

Basil, el ratón superdetective

Big

Braveheart

Brooklyn

Camino a la perdición

Cisne negro

El club de los poetas muertos

El día de mañana

El diablo se viste de Prada

El planeta de los simios (1968)

El reino de los cielos

El sexto sentido

El vuelo del Fénix

Los pingüinos de Mr. Popper

Los rescatadores

Entre copas

Garfield 2

Hitchcock

Yo, robot

Joy

La proposición

La aprendiz de bruja

El exótico Hotel Marigold

Monuments men

Oliver y compañía

Pequeña Miss Sunshine

¿Quién engañó a Roger Rabbit?

Solo en casa

Solo en casa 2: Perdido en Nueva York

Speed

Taron y el caldero mágico

Un buen año

Figuras ocultas

El catalán en las plataformas

Aparte de Disney+, Política Lingüística mantiene contacto con distribuidoras y plataformas para incrementar la oferta en catalán y, en un comunicado, subraya que desde el año 2023 se han enviado más de 600 doblajes del catálogo de 3Cat a plataformas como HBO Max, que ya incluye cerca de 150 películas y 500 capítulos de serie, o a Netflix, que ya ha incorporado 120 doblajes de 3Cat. Filmin, por su parte, ya cuenta con 180 películas dobladas en catalán gracias a los audios de 3Cat. A través de esta línea, en 2025 se apoyó el doblaje de 349 películas y 29 temporadas de serie, y la subtitulación de 342 películas y 23 temporadas de series. Durante la última década, la Generalitat ha apoyado la elaboración de más de 2.300 doblajes y 6.600 subtítulos de largometrajes, además de 100 doblajes y 470 subtítulos de temporadas de series.