La maquinaria judicial no pasará hambre en el caso Santos Cerdán, o caso Ábalos o caso Koldo. El magistrado instructor, de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado en una nueva resolución imputar a tres personas más, en la pieza separada de comisiones a cambio de obra pública. Además, ha decidido también levantar el secreto parcial que dictó para «asegurar» el trabajo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

En una breve resolución, de cuatro páginas a la que ha tenido acceso El Món, el magistrado informa que una vez se han completado las ocho entradas y registros en diferentes domicilios en todo el estado, y al haber recibido la información solicitada a la Agencia Tributaria (AEAT) y otras instituciones públicas que supuestamente se habrían visto implicadas en la trama de las comisiones. Una vez cumplido el objetivo, el magistrado se muestra convencido de que no es necesario levantar el secreto, porque en este momento, difícilmente considera que pueda perjudicar la investigación».

Fachada del Tribunal Supremo, el máximo órgano jurisdiccional que intenta cerrar cualquier denuncia contra la amnistía Alberto Ortega / Europa Press

Tres más

Así mismo, el magistrado ha citado como investigados a Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel el próximo 3 de diciembre. En su resolución, afirma que adopta esta decisión a la vista del informe presentado por la UCO de la Guardia Civil, del pasado 11 de noviembre, “que contiene referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en las que podrían haber tenido participación” estas tres personas. De hecho, la Guardia Civil concluye que hay indicios de su participación en una supuesta organización que pagaría comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, todos ellos tienen relación con empresas adjudicatarias o bien tienen alguna participación en el ciclo de la adjudicación.