Ábalos renuncia a l’acta de diputat

S’ha fet esperar, però amb el canvi de defensa ha pres la decisió. L’exministre de Transport, José Luis Ábalos, en presó provisional a l’espera del judici pel cas Mascaretes, la primera derivada del cas Koldo, ha renunciat aquest matí a la seva acta de diputat. A través d’una piulada al seu compte d’X, l’exnúmero tres del PSOE ha justificat la decisió perquè la sala penal del Tribunal Suprem ha tombat el seu recurs d’apel·lació contra l’ordre d’empresonament.
Una decisió que li ha fet presentar “davant la Mesa del Congrés” la renúncia a l’acta de diputat per València. La renúncia s’ha portat a terme ara perquè entenia “que el respecte als procediments legals és un pilar fonamental de l’estat de dret que garanteix la presumpció d’innocència de tots els ciutadans; assegura la separació de poders; la imparcialitat i la tutela judicial efectiva sense arbitrarietats”. És a dir, esperava que la seva posició permetés garantir una defensa més efectiva dels seus drets polítics i les seves garanties processals. Comptat i debatut, Ábalos colla la mesa del Congrés per no haver defensat els seus drets parlamentaris.
Respecte als drets polítics
Segons el relat d’Ábalos, des de l’aprovació del suplicatori el gener de 2025 i “malgrat les presses sempre dels òrgans de govern de la Cambra per suspendre els meus drets i deures com a diputat, contínuament he defensat davant la Mesa i la Presidència del Congrés la importància de fer prevaldre la integritat del dret de representació recollit a l’article 23 de la Constitució”. Per l’exdiputat, aquest article que blinda els drets polítics davant ofensives judicials, te un “significat” i cal buscar els “límits de la immunitat parlamentària” tal com ho interpreta el Tribunal Constitucional i la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).
Així entenia que la seva posició de càrrec electe havia de tenir més “garanties en virtut d’un interès general i de la pròpia independència del Parlament”. Per aquest motiu Ábalos defensa el haver mantingut l’acta de diputat fins avui. “Entenc no puc sostenir en la meva situació processal actual i sobre la qual estic projectant tota la meva activitat a exercir el meu dret de defensa i l’empara de la meva innocència”, conclou l’exsecretari d’organització del PSOE.