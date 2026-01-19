El Suprem manté Ábalos i Koldo García a la presó pel “risc de fuga”

No se’n refien. Aquesta seria la síntesi de la resolució de la Sala Penal del Suprem que ordena que l’exministre de Transport, José Luis Ábalos, i el seu col·laborador, Koldo Garcia, romanguin ingressats a la presó. Els magistrats han desestimat els recursos d’apel·lació presentats per l’encara diputat i García contra les interlocutòries de presó provisional, comunicada i fiança, dictades el 27 de novembre passat pel magistrat instructor del batejat com a cas Mascaretes, Leopoldo Puente.
En dues interlocutòries, de 23 i 15 pàgines cadascuna i a les quals ha tingut accés El Món, la Sala d’Apel·lació conclou que la situació de presó és adient per evitar el que qualifica “d’alt risc” que tant Ábalos i Garcia “es puguin sostreure de l’acció de la justícia, davant la gravetat de les penes sol·licitades per a tots dos per les acusacions, la solidesa dels indicis que les sustenten, i la imminència de la vista oral”. És a dir, el risc de fuga com argument principal.
D’aquesta manera, els magistrats Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral i Pablo Llarena han admès les raons que tant la Fiscalia com l’acusació popular unificada van impugnar els recursos d’apel·lació i van sol·licitar confirmar la situació de presó sense fiança. De fet, el ministeri públic va ser qui va esperonar l’ordre de presó un cop va presentar el seu escrit d’acusació.
Col·laboració i “greus conductes”
Per altra banda, la resolució també recorda la possible existència “d’altres greus conductes que se li imputen a la peça separada oberta en aquesta Causa Especial”. És a dir, el sumari sobre possibles comissions irregulars a canvi d’adjudicacions d’obra pública. Per altra banda, la resolució descarta que el manteniment de la presó sigui una pressió per aconseguir una confessió. “Resulta senzill imaginar un acte de col·laboració per part de José Luis Ábalos que presenti la necessària rellevància per activar una atenuant analògica que permeti una rebaixa substancial de les penes sol·licitades”, indiquen els magistrats però ho expurguen com a raó de presó perquè, entre altres coses, seria il·legal.