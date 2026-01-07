El magistrat instructor del Tribunal Suprem del cas Ábalos, Leopoldo Puente, ha dictat una resolució amb què denega l’assistència de l’exministre de Transports a la comissió d’investigació del Senat sobre el cas Koldo. En la seva interlocutòria, el jutge al·lega que “no és procedent atorgar l’autorització interessada pel president del Senat perquè l’acusat es troba en presó provisional comunicada i sense fiança” per tal que assisteixi a la compareixença de demà a la cambra alta.
En la seva interlocutòria, de nou pàgines i a la qual ha tingut accés El Món, Puente retreu la “singular pressa” que ha tingut el Senat per reclamar la seva compareixença. En aquest sentit, recorda que si bé ara per ara no és possible l’autorització, sí que deixa oberta la possibilitat per a més endavant. Tot plegat, amb l’argument que ha de ser possible “la imprescindible audiència prèvia de les parts”, que en aquest procés, en són moltes.
Per altra banda, el jutge també ha desestimat la petició d’Ábalos, a la que s’hi va afegir la defensa de Koldo Garcia, per tal que el judici pel cas Mascaretes es faci davant d’un tribunal del jurat i no a l’Audiència Nacional, i pel seu aforament, al Suprem. El jutge raona que la causa per la seva especial complexitat, i referència a les exclusions de la mateixa llei del jurat, correspon al Tribunal Suprem
Els terminis judicials
En la resolució, el magistrat Puente emfatitza que la petició de compareixença de José Luis Ábalos es va registrar el 30 de gener. És a dir, fora dels terminis hàbils de la Llei d’Enjudiciament Criminal, que fora d’una urgència, s’estableix entre el 24 de desembre i el 7 de gener. El jutge deixa clar que a la petició del Senat no té el caràcter urgent que requereix deixar sense efecte la inhabilitació d’aquestes dues setmanes. “No s’adverteix que concorri, als efectes que ara importen, la urgència esmentada, en els termes legalment previstos, en la mesura que no s’identifiquen els greus perjudicis als interessats i cap a la bona administració de justícia; ni que es pogués comprometre l’eficàcia d’una resolució judicial“, argüeix el magistrat. “No hi ha raons, en definitiva, que poguessin justificar l’habilitació referida”, conclou el magistrat en la seva resolució. En definitiva, el jutge proposa al Senat fer una convocatòria que respecti els terminis i el dret de les parts a participar.