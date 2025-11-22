La condemna al fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, ha fet que el PP hagi vist l’oportunitat de saltar a la jugular de Sánchez i posar-lo contra les cordes. La vicesecretària de Sanitat i Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha assegurat en declaracions recollides per l’ACN que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez “no està legitimat” per poder designar una nova persona com a nou fiscal general de l’Estat després de la condemna a García Ortiz. Els populars asseguren que el president espanyol ha “debilitat tots els contrapoders de l’Estat” i per això no el consideren una persona legítima per poder designar un nou fiscal general i demana que convoqui eleccions per elegir un nou president de l’Estat espanyol.
Des del PP asseguren que la relació de Sánchez amb García Ortiz i que el govern espanyol hagi manifestat no estar d’acord amb la sentència implica que “estan travessant una línia vermella molt perillosa que és qüestionar els jutges” i avisen al govern espanyol que és “un dels episodis més greus” de la democràcia espanyola perquè el fiscal general “va utilitzar la seva posició per a finalitats polítiques” i per això portaran al Parlament Europeu la condemna del Tribunal Suprem al fiscal general.
Sumar acusa el poder judicial de voler fer caure el govern espanyol
Des d’una de les potes que sostenen el govern de coalició espanyol, la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz (Sumar), ha denunciat que una part del poder judicial vol enderrocar el govern després de condemnar el Tribunal Suprem “injustament” al fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz. Díaz assegura que el fiscal és “innocent” i víctima d’una cacera de bruixes, ja que la sentència del Suprem suposa un “punt d’inflexió” i ha provocat un “gegantesc descrèdit” del poder judicial.