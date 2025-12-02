Junts ha reaccionat amb escepticisme al moviment que el president espanyol, Pedro Sánchez, ha fet aquest dimarts per refer els ponts amb la formació independentista i intentar salvar la legislatura. Tot i que el partit no s’ha pronunciat oficialment i s’espera que ho faci en les pròximes hores, fonts de Junts han explicat a Ser Catalunya que la seva postura no ha canviat i que esperen veure “fets” abans de replantejar-se la seva relació amb el PSOE i amb el govern espanyol. “Ha passat de dir ho hem complert tot a no hem complert gairebé res, però ara ho farem tot”, apunten des del partit de Puigdemont.
Sánchez ha concedit dues entrevistes –una a RAC1 i l’altra al 2Cat, el canal en català de RTVE impulsat per Junts– en la qual ha reconegut que el diàleg amb la formació independentista està “trencat” i ha assumit els “incompliments” de nombrosos acords, entre els quals hi ha grans carpetes com l’amnistia, l’oficialitat del català a la Unió Europea o el traspàs a Catalunya de la gestió de les competències en immigració, però també qüestions aparentment més senzilles com la publicació de les balances fiscals. Amb un to més greu i compungit del que és habitual en ell, el president espanyol ha anunciat una bateria de mesures reclamades per Junts per intentar reconduir la relació i aconseguir que tornin a la taula de negociació.
Entre les mesures anunciades, destaca donar més flexibilitat per a les inversions dels ajuntaments, ajudes als propietaris de pisos per impagaments de lloguer de joves i famílies vulnerables o l’ampliació del termini per implantar la facturació digital a les petites empreses i autònoms. “Això és quelcom que se li deu a Junts, que és qui ho va exigir”, ha destacat Sánchez, que ha intentat en tot moment reconèixer el paper “protagonista” del partit de Puigdemont en molts dels avenços de la legislatura. De fet, el Consell de Ministres ja ha posposat fins al 2027 l’entrada en vigor del sistema de facturació digital Verifactu, que s’havia d’aplicar a partir de l’1 de gener del 2026. La reacció de Junts, de moment, és de desconfiança.
El Govern reclama deixar de banda els “interessos partidistes”
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha celebrat l’acostament de Sánchez a Junts i ha reclamat deixar de banda els “interessos partidistes” per recuperar la majoria de la investidura i avançar en “l’agenda progressista” que ha liderat l’executiu espanyol. “Esperem que posin els interessos de Catalunya per sobre de qualsevol altre interès i qüestió; que posin l’interès general per sobre de l’interès partidista”, ha insistit. Paneque considera que les declaracions de Sánchez haurien de fer que Junts i la resta de grups parlamentaris facin una “reflexió” per reprendre el diàleg. “La continuïtat del govern Sánchez és bona per Catalunya”, ha remarcat la també consellera de territori.
Paneque ha recordat que la ruptura de Junts amb el PSOE ja té conseqüències per a Catalunya. Fa uns dies, el vot en contra de Junts amb el PP i Vox va tombar els objectius d’estabilitat del govern espanyol per al 2026, “cosa que suposa una pèrdua de 1.000 milions per a Catalunya”. Ara espera que el moviment de Sánchez serveixi per revertir la situació i recuperar els canals de negociació entre les dues formacions perquè queden molts reptes per afrontar, sobretot en matèria d’habitatge, drets socials i seguretat. “Són moltes les dades i polítiques que ho demostren; i que es pugui mantenir la majoria de la investidura és bo”, ha reiterat la portaveu.