L’abstenció de Junts tomba la maniobra del PP per prorrogar la vida de les nuclears

El Congrés ha rebutjat per 172 vots en contra i 171 a favor l’esmena que el PP havia presentat per allargar la vida de les centrals nuclears d’Ascó I (Catalunya), Cofrents (País Valencià) i Almaraz (Extremadura). L’abstenció dels set diputats de Junts ha estat clau per tombar la maniobra dels populars, que havien introduït l’esmena en una llei de mobilitat sense relació amb les nuclears. Junts ha votat en contra d’una esmena del PP per congelar les taxes aeroportuàries d’Aena. Hi havia molta expectació per saber quin seria el posicionament del partit de Carles Puigdemont després de trencar relacions amb el PSOE, però des de Junts han matisat que els seus vots no s’han d’interpretar com un canvi de postura.
La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha advertit que les votacions d’aquest dijous “no canvien res” i ha assegurat que el trencament amb el PSOE no implica posicionar-se sempre amb el PP. “Si algú pensa que perquè una esmena del PP no prosperi ha obtingut una victòria, més gran serà la derrota”, ha advertit Nogueras. En declaracions als passadissos del Congrés, la diputada de Junts han explicat que l’esmena del PP “no soluciona el problema que hi ha a Catalunya, però el problema existeix” i ha recordat que Catalunya encara depèn molt de les nuclears. “Aquesta és una qüestió molt important per Junts. Gairebé el 60% del subministrament elèctric de Catalunya prové de les nuclears i si avui es tanquessin les nuclears, quan algú pitja el botó de casa no tindria llum o l’hauria de pagar 10 vegades més cara”, ha remarcat.
Indemnitzacions pels retards de Renfe
Junts i ERC sí que han votat a favor d’una altra esmena del PP per pressionar Renfe perquè recuperi el compromís de puntualitat als trens de llarga distància. El text busca que l’operador reemborsi els bitllets d’AVE, Avlo, Alvia, Euromed i Intercity en un 50% en cas d’endarreriment de 15 minuts i del 100% si és de 30 minuts. El govern espanyol ha matisat que la iniciativa no tindrà efectes pràctics i ha recordat que les indemnitzacions per endarreriments suposen un desemborsament de 40 milions d’euros a Renfe.