La Moncloa lleva importància al bloqueig de Junts al Congrés i manté la seva aposta pel “diàleg i l’entesa” amb “tots els grups parlamentaris disposats a millorar la vida de la ciutadania”. Fonts del govern espanyol insisteixen, davant les crítiques de la diputada juntaire Míriam Nogueras, que “aquelles iniciatives que depèn exclusivament de l’executiu ja s’han complert o es troben en vies de fer-ho” i que “treballem sense demora per fer efectius” aquelles altres que escapen del domini únic de Pedro Sánchez, com el català a Europa o l’aplicació completa de l’amnistia.
El govern espanyol ignora d’aquesta manera l’amenaça del partit de Carles Puigdemont, que aquest matí ha presentat esmenes a la totalitat a les 25 lleis promogudes pel govern espanyol que s’estan treballant a l’hemicicle espanyol. Junts també ha deixat clar que es carregaran una vintena de lleis més que encara estan en tramitació. “Pedro Sánchez no podrà aprovar els Pressupostos ni normes com la ‘llei Bolaños’ o la ‘llei Begoña’“, ha manifestat Míriam Nogueres, que veu el bloqueig com “un bany de realitat en defensa dels interessos dels ciutadans de Catalunya”.
Junts materialitza amb aquest bloqueig el trencament acordat la setmana passada per la cúpula del partit, que ha estat avalat per la militància en una consulta. La negociació amb el PSOE, reconeixia el mateix Carles Puigdemont, “no hi ha hagut resultats suficients”. Altres dirigents de la formació afegeixen que les converses s’havia convertit en una “tertúlia de bar” i que no s’ha constat avançaments en cap de les carpetes obertes. Una setmana més tard, Nogueres ha ratificat que “sense els vots de Junts, el govern no pot aprovar mesures”.
Sumar titlla de “fantasia absurda” el bloqueig de Junts
Públicament, la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha desafiat Junts a fer caure els permisos per defunció i ha manifestat, a la Comissió de Treball del Congrés, que a Catalunya “li va molt bé” el govern de coalició de PSOE i Sumar. La diputada dels Comuns i portaveu del Sumar a Madrid, Aina Vidal, ha criticat que la “fantasia de bloqueig absurda” a les propostes del govern és una “estratègia suïcida”.
“Estem cansats dels efectes especials i focs artificials. Cal ser seriosos i dir la veritat, que aquestes lleis que estan vetant són necessàries per a Catalunya i s’hauran d’asseure a negociar. Això o abraçar-se de manera definitiva a Vox i al PP per a una estratègia suïcida”, ha manifestat Vidal.