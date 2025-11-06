La Moncloa minimiza el bloqueo de Junts en el Congreso y mantiene su apuesta por el «diálogo y el entendimiento» con «todos los grupos parlamentarios dispuestos a mejorar la vida de la ciudadanía». Fuentes del gobierno español insisten, ante las críticas de la diputada de Junts Míriam Nogueras, que «aquellas iniciativas que dependen exclusivamente del ejecutivo ya se han cumplido o están en vías de hacerlo» y que «trabajamos sin demora para hacer efectivas» aquellas otras que escapan del dominio único de Pedro Sánchez, como el catalán en Europa o la aplicación completa de la amnistía.

El gobierno español ignora de esta manera la amenaza del partido de Carles Puigdemont, que esta mañana ha presentado enmiendas a la totalidad a las 25 leyes promovidas por el gobierno español que se están trabajando en el hemiciclo español. Junts también ha dejado claro que eliminarán una veintena de leyes más que aún están en tramitación. “Pedro Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la ‘ley Bolaños’ o la ‘ley Begoña’«, ha manifestado Míriam Nogueras, que ve el bloqueo como “un baño de realidad en defensa de los intereses de los ciudadanos de Cataluña”.

Junts materializa con este bloqueo la ruptura acordada la semana pasada por la cúpula del partido, que ha sido avalada por la militancia en una consulta. La negociación con el PSOE, reconocía el mismo Carles Puigdemont, “no ha habido resultados suficientes”. Otros dirigentes de la formación añaden que las conversaciones se habían convertido en una “tertulia de bar” y que no se ha constatado avances en ninguna de las carpetas abiertas. Una semana más tarde, Nogueras ha ratificado que «sin los votos de Junts, el gobierno no puede aprobar medidas”.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, se dirige a la tribuna del Congreso ante la atenta mirada de Pedro Sánchez / Europa Press

Sumar califica de «fantasía absurda» el bloqueo de Junts

Públicamente, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha desafiado a Junts a hacer caer los permisos por defunción y ha manifestado, en la Comisión de Trabajo del Congreso, que a Cataluña «le va muy bien» el gobierno de coalición de PSOE y Sumar. La diputada de los Comunes y portavoz de Sumar en Madrid, Aina Vidal, ha criticado que la «fantasía de bloqueo absurda» a las propuestas del gobierno es una «estrategia suicida».

«Estamos cansados de los efectos especiales y fuegos artificiales. Hay que ser serios y decir la verdad, que estas leyes que están vetando son necesarias para Cataluña y tendrán que sentarse a negociar. Esto o abrazarse definitivamente a Vox y al PP para una estrategia suicida», ha manifestado Vidal.