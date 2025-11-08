El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha insistido en que el PSOE “se ha cargado la legislatura” española y debe reflexionar “cómo piensa seguir adelante” ahora que Pedro Sánchez no tiene mayoría en el Congreso los dos años que quedan de legislatura. En este sentido, Turull también ha asegurado que evitará pedir elecciones generales anticipadas. “Quien tiene el botón de elecciones o no-elecciones es el presidente del gobierno español”.

En una comparecencia ante los medios desde la Plaza Mayor de Vic, Turull ha reiterado este sábado que el PSOE es quien ha hecho caer la legislatura “porque es el que no ha cumplido”. Además, también ha señalado que ha encontrado “curioso que la presión vaya hacia Junts y no hacia quienes incumplen sistemáticamente”.

En esta línea ha comentado que no es posible hacer “política útil” si al pactar acuerdos luego la otra parte no los cumple. “No se puede ser cornudo y pagar el vino”, ha añadido. De momento, Junts ha anunciado que vetará todas las leyes del gobierno de Sánchez, un bloqueo que se considera “irreversible”.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, en una comparecencia ante los medios este sábado en Vic / ACN

Junts no pedirá elecciones anticipadas

A pesar de esta ruptura con el gobierno español, Turull ha asegurado que no pedirá elecciones anticipadas, una decisión que ha puesto en manos de Sánchez, quien es “quien tiene el botón” para ir a unas nuevas elecciones.

«Nosotros firmamos un acuerdo que decía que habría estabilidad parlamentaria en función de los avances. No ha habido avances y, por lo tanto, no hay estabilidad», ha señalado el número dos del partido. Y ha concluido al respecto: «Nosotros hemos cumplido. Él no ha cumplido en ninguno de sus acuerdos”.

Sobre las medidas que ya han sido acordadas que puedan salir adelante en el Congreso, Turull ha indicado que los resultados “se verán en el marcador de las votaciones” de la cámara baja española.

El presidente español, Pedro Sánchez, comparece en el Senado por el caso Koldo / Europa Press

Urtasun insta a Junts a elegir si quiere «ser útil para Cataluña»

Sobre este bloqueo que está manteniendo el partido de Puigdemont, el gobierno español se ha pronunciado también este fin de semana. Concretamente, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha instado a Junts per Catalunya a “elegir si quiere ser útil para Cataluña o quiere ser útil para el PP y Vox”.

«La ciudadanía en estos momentos quiere ver a los partidos políticos en la resolución de los problemas, no en el bloqueo», ha advertido el ministro en una comparecencia ante los medios desde Sant Fruitós de Bages, donde los Comunes celebran este sábado una reunión extraordinaria para hacer balance del primer año de la nueva dirección.